Wednesday 4 de November, 2026
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POLíTICA | Hoy 14:05

Santiago Caputo se hizo eco de la campaña de reclutamiento de la SIDE

El organismo busca agentes con afiches y una convocatoria en X. Lo conduce Cristian Auguadra, contador ligado desde hace años a la familia del asesor.

Santiago Caputo | Foto:CEDOC
Santiago Caputo | Foto:CEDOC

Santiago Caputo reposteó en su cuenta de X la convocatoria de la Secretaría de Inteligencia de Estado para incorporar agentes. El gesto puso al asesor de Javier Milei a amplificar una campaña de un organismo sobre el que conserva influencia política. Detrás del llamado a los futuros espías aparece una trama de confianza que llega hasta su familia.

Al frente de la SIDE está Cristian Auguadra, contador y viejo conocido del entorno del asesor: trabajó para Claudio Caputo, su padre. Llegó a la conducción en diciembre de 2025, en reemplazo de Sergio Neiffert, después de haber encabezado la División de Asuntos Internos. Su ascenso permitió a Caputo mantener a un hombre cercano en uno de los resortes más sensibles del Estado. La relación excede, así, el respaldo ocasional a una publicación.

Santiago Caputo

La otra novedad está en la vidriera: la SIDE comunica desde X. Una estructura asociada al secreto utiliza las redes para construir una imagen pública y atraer postulantes. En X, desde @SIDE_Argentina, presentó el concurso como el primero de su historia y lo enmarcó en una política de transparencia y profesionalización. Esa es la promesa oficial con la que busca mostrar una renovación.

La campaña también llegó a las calles, con afiches que llevan la consigna “Buscamos a los mejores”. La figura de un hombre de estética romana, envuelto en los colores argentinos y señalando al espectador, remite al clásico cartel estadounidense del Tío Sam. El reclutamiento adopta así recursos de publicidad y una puesta en escena pensada para circular.

La inscripción está abierta hasta el 30 de noviembre. El sitio oficial exige ciudadanía argentina, secundario completo y disponibilidad para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. También prevé investigación de antecedentes y evaluaciones médicas, físicas y psicológicas. Los aspirantes deberán atravesar distintas pruebas antes de acceder al Curso Básico de Ingreso de la Escuela Nacional de Inteligencia. La apertura de la búsqueda no elimina los filtros: la conducción define los perfiles requeridos y cupos, mientras la escuela hace la preselección de candidatos.

Aprobar, sin embargo, no asegura un puesto: la incorporación dependerá del orden de mérito y de las vacantes. Entre la promesa de una carrera profesional y el despliegue en redes, la SIDE ensaya una exposición poco habitual. El reposteo de Caputo agrega otra señal política: el asesor dio difusión a la convocatoria de un organismo cuya conducción sigue en manos de su círculo de confianza.

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Franco Guareschi

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