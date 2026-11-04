Video: los 218 "digamos" en el discurso de Milei en la Universidad Di Tella

Javier Milei fue a la Universidad Torcuato Di Tella para hablar de economía, moral y política. Pero una edición de su exposición puso el foco en una palabra: “digamos”. El compilado difundido por la cuenta @PeronchoStandUp en X reúne, según el conteo que acompaña al video, 218 repeticiones de la muletilla presidencial.

La publicación apareció el 3 de noviembre, días después de la charla del viernes 30 de octubre ante estudiantes, en Núñez. Su autor la presentó como una recopilación de los “digamos” y explicitó el tono de la intervención: agregó sonidos de flatulencias a cada aparición de la palabra. Es un montaje humorístico, con el audio intervenido para reforzar la burla.

“Consejo: no lo vean, es absolutamente insoportable”, escribió el usuario, que se identifica como Peroncho de CFK. El post desplaza la atención desde los argumentos del mandatario hacia su manera de hablar. La cifra de 218 corresponde al recuento presentado en el compilado, no a una estadística difundida por la Presidencia.

El material de origen fue una exposición de más de dos horas. Milei desarrolló su idea de la moral como política de Estado, defendió el capitalismo y discutió conceptos de teoría económica. También anunció que ese enfoque sería el eje de su próximo libro, cuya publicación ubicó en noviembre. La clase incluyó una ronda de preguntas de los estudiantes. El discurso completo está disponible en canales de la Presidencia.

El registro académico convivió con sus habituales cruces políticos. El Presidente volvió a cuestionar al periodismo, defendió el rumbo económico y apuntó contra quienes, según su planteo, privilegian ganar elecciones sobre hacer lo correcto. Además, respondió a las críticas de Domingo Cavallo sobre la salida del cepo y reivindicó la gestión de Luis Caputo.

La reelección también tuvo lugar en la charla. Milei anticipó una nueva etapa de desregulación para después del 10 de diciembre de 2027, condicionada a un triunfo electoral. Frente a los alumnos, sostuvo que los cambios que impulsaría durante un segundo mandato transformarían el país. Fue una exposición que combinó doctrina, balance de gestión y proyección política.

El recorte de X propone otra lectura de aquella jornada: aislar una expresión repetida hasta convertirla en protagonista. La acumulación busca el efecto cómico y deja en segundo plano el contenido de la conferencia. En esa versión, los modelos económicos y las promesas de gobierno ceden el centro de la escena a una sola palabra: “digamos”.