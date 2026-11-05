"El Gordo Dan" sobre los ataques a trans en Palermo: "Fueron villeros"

"Estallado con que las chetas ´un villero al año no hace daño´ de Palermo nos están queriendo psicopatear a todos los hombres de nuevo como si no se hubiese tratado de 30 villeros que salieron deliberadamente a cometer desmanes por la ciudad y en el medio se pelearon con la policía, con un par de laburantes y con unos pobres travestis que estaban laburando y que simplemente cometieron el error de encontrarse en el momento equivocado en el centro de la ruta de la barbarie. Eso sí: por culpa de la ultraderecha homofóbica que bajó la edad de imputabilidad ahora estos ´pibes´ van a ir en cana", posteó Daniel Parisini en su cuenta de X.

El reconocido streamer libertario apodado el Gordo Dan tuiteó un mensaje refiriéndose al ataque ocurrido en los bosques de Palermo contra trabajadoras sexuales trans por parte de jóvenes y adolescentes bikers. En la misma publicación, Parisini negó que los vándalos sean libertarios y los identificó como "villeros", compartiendo un registro audiovisual de los atacantes previo a los desmanes ocurrido en ciudad de Buenos Aires. En las imágenes se puede observar a los protagonistas que golpearon a los travestis y son señalados por agresión transfóbica.

Durante la madrugada del lunes 2 de noviembre, un grupo numeroso de jóvenes y adolescentes que se desplazaba en bicicletas irrumpió en la zona donde las mujeres trans ejercían la prostitución, agrediendo con palos, piedras, conos de tránsito, escobas y otros elementos contundentes. El episodio, que quedó registrado en videos filmados por los propios atacantes y posteriormente difundidos en Instagram y TikTok, fue denunciado como una agresión transfóbica organizada y generó un fuerte repudio de organizaciones de derechos humanos, referentes de la diversidad sexual y distintas figuras públicas.

El ataque se produjo en las inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas. Según los testimonios de las víctimas, los jóvenes primero recorrieron el sector, realizaron provocaciones y hostigaron a las trabajadoras sexuales. Posteriormente regresaron en grupo y comenzaron a arrojarles objetos, golpearlas y perseguirlas. Las imágenes difundidas muestran escenas de extrema violencia, con agresores que utilizan conos de tránsito y otros elementos para atacar a las mujeres mientras las insultan con expresiones discriminatorias. Entre las publicaciones que acompañaron los videos apareció la frase "A correr a los trabas", junto con emojis de risas, mientras uno de los presuntos participantes se burló de las repercusiones del episodio y escribió: "Me dicen ahora el matatrans".

Las dimensiones del grupo todavía son materia de investigación. En las primeras reconstrucciones se habló de entre 50 y 60 jóvenes, aunque dos de las víctimas, identificadas como Valen y Lana, aseguraron posteriormente en una entrevista con el influencer Martín Cirio que habrían participado alrededor de 200 personas. De acuerdo con sus testimonios, aproximadamente diez trabajadoras sexuales se encontraban en el sector más afectado por la agresión. Al menos seis mujeres presentaron lesiones y una de ellas sufrió un grave corte en una oreja. Otras víctimas denunciaron heridas en la cabeza, cortes provocados por vidrios y golpes en distintas partes del cuerpo.

La organización del encuentro estaba vinculada con colectivos que practican stunt bike, una modalidad de ciclismo urbano que consiste en realizar piruetas y acrobacias con bicicletas. La convocatoria original era una bicicleteada nocturna por Halloween, con un recorrido previsto entre el skatepark de Aeroparque y la zona de Núñez. Sin embargo, según las primeras reconstrucciones periodísticas y los testimonios recogidos, un grupo ajeno al recorrido inicialmente organizado habría desviado a participantes hacia los Bosques de Palermo, donde se produjo el ataque.

Algunas cuentas de Instagram vinculadas con la convocatoria habían difundido previamente un video titulado "La noche más esperada del año", acompañado por imágenes de jóvenes disfrazados y referencias a la película de terror La Purga. Las víctimas también denunciaron que el episodio no fue espontáneo, sino que habría existido una planificación previa. Las mujeres señalaron que no se trató de un episodio aislado y denunciaron que vienen sufriendo hostigamientos similares desde hace tiempo.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reconstrucción fue la respuesta policial. Las trabajadoras sexuales denunciaron que debieron comunicarse reiteradamente con las autoridades y que los efectivos demoraron entre 20 y 30 minutos en llegar, pese a que habitualmente existe presencia policial en el sector. También reclamaron mayor protección frente a situaciones de violencia y discriminación que, según explicaron, forman parte de su vida cotidiana.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación, a cargo de Andrea Scanga, que intervino de oficio después de que las imágenes se viralizaran. La fiscalía investiga provisoriamente el delito de lesiones agravadas por haber sido cometidas por odio a la identidad de género. Entre las primeras medidas ordenó solicitar al Centro de Monitoreo Urbano los registros de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, además de requerir testimonios de personas que hayan presenciado el episodio. También busca reconstruir el recorrido de los ciclistas e identificar a quienes aparecen en los videos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, condenó públicamente la agresión y aseguró que había instruido a los ministros de Justicia y Seguridad para avanzar en la identificación de los responsables. "Los ataques ocurridos en Palermo son de suma gravedad y no vamos a permitir que estos delitos queden impunes", expresó en sus redes sociales, donde prometió que los involucrados enfrentarían las consecuencias legales correspondientes.

La gravedad del caso se inscribe, además, en un contexto de preocupación por la violencia contra las personas trans en la Argentina, a pocos días de la Marcha del Orgullo prevista para el 7 de noviembre. Las organizaciones de diversidad sexual señalaron que las agresiones no pueden analizarse de manera aislada, sino en relación con la discriminación, la vulnerabilidad social y la violencia institucional que históricamente atraviesan a las trabajadoras sexuales trans.