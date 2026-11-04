Carlos Pagni rebautizó su programa por el furcio de Milei: "Elisea Argentina"

Carlos Pagni encontró en un furcio de Javier Milei el nombre para una versión fugaz de su programa. Durante el cierre de la emisión del lunes 2 de noviembre, Odisea Argentina pasó a ser “Elisea Argentina”. La modificación apareció en la pantalla de LN+ como una humorada: duró unos minutos y tomó como punto de partida la confusión del Presidente entre Odiseo y Eliseo.

El juego tuvo lugar en el “Momento Whisky”, el segmento que comparte con Carola Gil. Allí presentaron unos “Momentos literarios” y recuperaron el pasaje de la clase magistral que Milei había dado el viernes 30 de octubre en la Universidad Torcuato Di Tella. El mandatario había utilizado varias veces el nombre equivocado al desarrollar una reflexión sobre la moral y el ejercicio del poder.

La ocurrencia aprovechó una coincidencia útil: el héroe griego cuyo nombre confundió Milei es el protagonista de la Odisea. Bastó trasladar el error a la gráfica del programa para convertirlo en un comentario político. El cambio momentáneo conservó la referencia al título original y puso la equivocación presidencial en primer plano.

La parodia sumó una imagen de Guillermo Francella, que interpreta a Eliseo en El encargado. El personaje apareció con una mezcla de prendas modernas y una vestimenta que evocaba la Antigüedad. “Héroe con manguera”, bromeó Pagni. El cruce entre la ficción televisiva y la mitología completó el remate visual que acompañó el nuevo nombre.

El episodio que había contado Milei giraba alrededor de Filoctetes, un arquero abandonado por los griegos tras sufrir una mordedura de serpiente. En la versión del Presidente, la necesidad de recuperarlo para conquistar Troya enfrentaba a “Eliseo” con un dilema: pedir perdón o sostener su orgullo y aceptar la derrota. El nombre correcto era Odiseo, también conocido como Ulises.

Milei llevó esa narración al terreno de la política argentina. Cuestionó al kirchnerismo por insistir en decisiones equivocadas y presentó la corrección de los errores como un principio de su gobierno. La transcripción publicada por la Casa Rosada conserva las reiteradas menciones a “Eliseo”, dentro de una exposición dedicada a explicar cómo toma decisiones.

La ironía del cierre quedó construida sobre esa tensión: una lección acerca de reconocer errores ofrecía, a su vez, el material para señalar uno. Pagni lo convirtió en una broma sobre la identidad de su ciclo. Por un rato, la odisea política de los lunes tuvo otro nombre y un inesperado protagonista con la cara de Francella.