Quién es el jefe de la Unidad Médica Presidencial que presentó su renuncia

Diego Andrés Hoffmann, el médico cuya renuncia fue aceptada por Karina Milei, tiene una trayectoria que precede al gobierno libertario. Cardiólogo formado en la Universidad de Buenos Aires, integraba la Unidad Médica Presidencial desde 2016. Su cargo formal era el de coordinador del organismo, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

La salida quedó formalizada este jueves 5 de noviembre mediante la Resolución 505/2026, con efectos desde el 1° de octubre. Según informó la agencia Noticias Argentinas, Hoffmann había presentado su dimisión por nota. La norma no explicita las razones de su alejamiento ni incluye la designación de quien ocupará su lugar.

Su recorrido profesional combina la atención hospitalaria con el trabajo cerca de los presidentes. En octubre de 2015, el Ministerio de Salud porteño lo designó como suplente para cubrir guardias de Cardiología en el Hospital Fernández. Ese antecedente consta en el Boletín Oficial de la Ciudad y permite reconstruir una etapa anterior a su incorporación al equipo de la Casa Rosada.

El salto a la estructura presidencial quedó registrado en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Un decreto lo nombró médico asistente de la Unidad Médica, con vigencia desde el 1 de marzo de aquel año. También trabajó allí en el organismo durante la presidencia de Alberto Fernández, según consignó elDiarioAR. Su continuidad atravesó, así, administraciones de distinto signo político.

Hoffmann desarrolló actividad en la Unidad Coronaria del Sanatorio Mater Dei. Una reseña publicada por Río Negro en mayo de 2024 señalaba que llevaba once años allí y mencionaba formación en Deportología, tareas docentes, exposiciones en congresos y publicaciones científicas.

Con Javier Milei en el poder, fue designado coordinador mediante el Decreto 389/2024. La medida se publicó el 8 de mayo de ese año, aunque fijó el inicio de sus funciones en el 8 de marzo. Se trató de un cargo extraescalafonario dentro del área que conduce Karina Milei, responsable de la estructura administrativa de la que depende el equipo médico presidencial.

El trámite de salida incluyó controles administrativos. De acuerdo con la información difundida sobre la resolución, no registra deudas ni rendiciones patrimoniales pendientes, y tampoco está vinculado a sumarios en curso. Se ordenó pagar su liquidación final. Queda documentado el cierre de su etapa como coordinador, mientras los motivos de la decisión permanecen sin explicación pública.