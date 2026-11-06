ADELANTO: Los números desparejos de Pareja

El viernes 30 de enero de este año se extrajeron, por caja, 300.000 dólares en efectivo de una sucursal del banco Santander en la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo día, ante la escribana Soledad Lupardo, una mujer de 80 años escrituró por 350.000 dólares un departamento de 133 metros cuadrados con cocheras en La Porteña II, un edificio ubicado en Juana Manso al 1300, en Puerto Madero. La mujer en cuestión es Matilde Benzi y es la madre del diputado de La Libertad Avanza y armador político bonaerense de Karina Milei, Sebastián Pareja. Ella no registra actividad laboral en los últimos años, y su marido, Miguel Ángel Pareja, padre del diputado, tampoco. Sin embargo, los movimientos bancarios a los que accedió NOTICIAS muestran que en los meses e incluso días previos a la compra del inmueble hubo un fuerte ingreso de dólares en la cuenta de banco que comparten con su hijo. Estos movimientos abren de inmediato un interrogante: ¿se compró Pareja un departamento en Puerto Madero?

Esta historia urticante lo emparenta con el caso de Manuel Adorni, el renunciado jefe de Gabinete que no pudo explicar sus propiedades, sus gastos ni su nivel de vida. La trama tiene origen en un expediente judicial en la localidad de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, en el que la ex esposa de Pareja, Luciana Díaz, le reclama regularizar la cuota alimentaria de la hija de ambos y, tras una orden judicial, diferentes bancos envían información de los movimientos financieros del diputado, entre ellos el Banco Santander.

NOTICIAS cruzó los resúmenes bancarios con sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y con los informes del Registro de la Propiedad porteño. La información que surge de esta pesquisa es reveladora. Para empezar, la cuenta del Santander no estaría declarada ante la Oficina Anticorrupción porque el saldo al 31 de diciembre de 2025 es de 15 millones de pesos y 236 mil dólares. Nada de eso está reflejado en la declaración jurada de Pareja.

Movimientos. La cuenta del Banco Santander tuvo durante gran parte del 2025 al diputado y a su padre Miguel Ángel como titulares y en noviembre se sumó su madre. Los padres de Pareja tienen ambos 80 años. Y a juzgar por los movimientos bancarios también tendrían una intensa actividad financiera, a menos que el dinero no sea de ellos y sean movimientos del propio Pareja, enmascarados detrás de la cuenta de banco de sus progenitores. Entre abril y mayo de 2025, la cuenta llegó a manejar unos 137 millones de pesos y 28 mil dólares, todos invertidos en bonos y acciones. Tenía transferencias fijas por 1 millón de pesos cada mes, en coincidencia con la denuncia que hizo la ex titular del PAMI de La Plata, Vivina Aguirre, quien dijo que Pareja le exigía pagarle 1 millón de pesos de su sueldo.

A partir de junio los movimientos comenzaron a ser más intensos. El 29 de ese mes la cuenta recibió una transferencia de 40 millones de pesos. En el resumen no se especifica quién la envió. Un mes después recibió primero 5 millones de pesos y luego 21 millones. Agosto fue un mes importante también: recibió tres transferencias, una por 21,5 millones, otra de 11 millones y una última por 9 millones. Las seis suman 107,5 millones de pesos, y ningún resumen informa quién las envió. Los movimientos de la cuenta tienen un patrón. Cada vez que entraba una de esas transferencias, el mismo día se guardaban en un plazo fijo. No había mucha ciencia financiera ni análisis de inversión. Por esos días Pareja estaba híper ocupado porque entre junio y agosto fueron los cierres de listas para la elección nacional y la bonaerense y estaba negociando con los candidatos.

Ya con la elección encima y la vorágine de la coyuntura, el jueves 9 de octubre, cuatro días después de que José Luis Espert renunciara a su candidatura y 17 antes de las elecciones, la cuenta liquidó cinco plazos fijos en pesos y compró cerca de 80 mil dólares por 117,8 millones de pesos. Era plena corrida preelectoral y muchos ahorristas compraron.

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