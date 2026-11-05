Quién es Santiago Peña, el presidente renunciado de Paraguay

Santiago Peña llegó al poder con credenciales de tecnócrata y el respaldo de la maquinaria colorada. Este 5 de noviembre presentó su renuncia, cercado por la crisis de Ueno Bank y el avance de un juicio político. El economista que prometía modernizar Paraguay dejó abierto el camino para que su vicepresidente, Pedro Alliana, complete el mandato previsto hasta agosto de 2028.

Nacido en Asunción el 16 de noviembre de 1978, tiene 47 años. Se graduó en Economía en la Universidad Católica y obtuvo una maestría en Administración Pública en Columbia, Nueva York. Trabajó en el Banco Central paraguayo y, entre 2009 y 2012, en el Fondo Monetario Internacional. De regreso a su país, integró el directorio de la autoridad monetaria.

Su salto político tuvo un padrino: Horacio Cartes. El expresidente lo nombró ministro de Hacienda en 2015, cuando Peña todavía pertenecía al Partido Liberal. Después se afilió al Partido Colorado y se convirtió en una figura del cartismo. Ganó las presidenciales de abril de 2023 con el 42,7% de los votos y asumió el 15 de agosto de ese año.

La caída llegó desde el sistema financiero que conocía por dentro. Ueno, vinculado al mandatario y receptor de recursos de organismos públicos, fue intervenido tras una crisis de solvencia. Casi tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus depósitos. Las protestas y la pérdida de respaldo dentro de su partido precipitaron la dimisión. Peña pidió disculpas y reclamó que se garantizara la devolución de los ahorros.

El desenlace también interpela una referencia del equipo de Luis “Toto” Caputo. En una entrevista con Alejandro Fantino en Neura, en julio de 2025, Santiago Bausili puso a Paraguay, Uruguay y Perú como ejemplos de países que habían ordenado sus economías. El titular del Banco Central destacó la baja inflación y afirmó: “Esas sociedades viven tranquilas”.

Este jueves la cuenta Arrepentidos de Milei volvió a difundir el recorte en X, con Paraguay destacado en mayúsculas y un remate irónico: “No más preguntas, señor juez”. El elogio a la tranquilidad reapareció en medio del escándalo financiero.

En esa misma intervención, Bausili dejó de lado las comparaciones con Suiza, Estados Unidos e Irlanda para mirar a los vecinos. De Irlanda a Paraguay: el recorrido del ejemplo oficial encontró un límite en una crisis bancaria que terminó golpeando la Presidencia. La estabilidad macroeconómica elogiada por el funcionario argentino no alcanzó para preservar la confianza de los ahorristas ni el poder de Peña.