Larreta acusó de "mufa" a Milei y Fernando Iglesias lo cruzó: "Horacio Berreta"

El cruce en redes sociales entre el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el embajador argentino en Bélgica, Fernando Iglesias, sumó un nuevo capítulo a la disputa política por el futuro de la Ciudad de Buenos Aires y dejó expuestas las diferencias entre dos dirigentes que compartieron durante años el espacio del PRO. El episodio se produjo cuando Larreta aprovechó la sucesión de derrotas electorales y crisis políticas que afectaron a varios aliados internacionales de Javier Milei para lanzar una chicana contra el Presidente y, particularmente, contra el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

A través de su cuenta de X, el actual legislador porteño publicó una fotografía en la que aparecen juntos tanto el mandatario libertario y escribió: "Bolsonaro, Trump, Peña, Netanyahu... La ciudad te pide uno más". La frase fue interpretada como una provocación dirigida al jefe de Estado nacional y al jefe comunal, con una referencia irónica a la supuesta mala suerte política que acompañaría a los dirigentes respaldados por el Presidente. En ese contexto, Iglesias fue el funcionario encargado de cruzar a Larreta en redes sociales, respondiendo: "Horacio Berreta".

La enumeración no fue casual. Larreta reunió cuatro nombres vinculados políticamente con Milei que atravesaron acontecimientos adversos: Flávio Bolsonaro perdió el balotaje presidencial brasileño frente a Luiz Inácio Lula da Silva; Donald Trump sufrió un fuerte revés en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos; Benjamin Netanyahu quedó debilitado en el escenario político israelí y Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay en medio de una crisis financiera y política.

Por supuesto, el remate, "La ciudad te pide uno más", trasladó esa ironía al escenario porteño y apuntó directamente a Macri, con quien Larreta mantiene una disputa política y frente a quien busca posicionarse como alternativa para recuperar el gobierno de la Ciudad. La publicación también se inscribió en la pelea por la sucesión política porteña. El ex alcalde impulsa su espacio Volvamos Buenos Aires que busca diferenciarse del macrismo cuestionando el acercamiento político con los libertarios.

La controversia se produjo, además, en medio de una jornada particularmente adversa para los aliados internacionales del mileismo. La renuncia de Santiago Peña, después de la crisis de Ueno Bank, se convirtió en el disparador de una ola de publicaciones opositoras que recuperaron declaraciones anteriores de Milei elogiando al mandatario paraguayo y presentando su modelo económico como un ejemplo para la Argentina.