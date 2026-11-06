El canciller Quirno desmiente que Milei haya pedido ver al rey de España

La controversia por el supuesto encuentro frustrado entre Javier Milei y el rey Felipe VI de España sumó un nuevo capítulo luego de que el canciller argentino, Pablo Quirno, saliera públicamente a desmentir al periodista Sebastián Fest sobre las gestiones que habría realizado el Gobierno para conseguir una audiencia entre ambos mandatarios. La discusión se produjo en redes sociales, en medio de las repercusiones por la ausencia del Presidente argentino en la ceremonia inaugural de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, y por su decisión de priorizar un encuentro político con Santiago Abascal, líder del partido Vox.

El trasfondo de la polémica se remonta a este miércoles 4 de noviembre, cuando Milei llegó a España para participar de la cumbre, pero no asistió a la ceremonia inaugural encabezada por el Rey Felipe en el Teatro Real ni a la cena de gala ofrecida por los monarcas en el Palacio Real. La representación argentina quedó en manos del canciller Quirno, mientras el jefe de Estado mantuvo una reunión con Abascal, con quien compartió una fotografía que posteriormente fue difundida por la Presidencia argentina.

La ausencia adquirió especial relevancia porque medios españoles aseguraban que la delegación argentina había intentado gestionar una audiencia privada entre Milei y el monarca. Europa Press informó que el Gobierno argentino había enviado una solicitud formal al Ministerio de Asuntos Exteriores español el viernes anterior a la llegada del mandatario. El diario El País también publicó que el Presidente había pedido una audiencia con Felipe VI y que el Gobierno español no había autorizado su tramitación, al considerar que el encuentro debía estar precedido por una reunión con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El contrapunto se hizo visible cuando Sebastián Fest, corresponsal y periodista especializado en información internacional, compartió en X un fragmento de una publicación del diario español El Mundo en el que se afirmaba que Milei había solicitado, "por los cauces protocolarios", mantener un encuentro con Felipe VI durante su nueva visita a España. Según esa versión, el pedido había sido enviado a través de los canales diplomáticos correspondientes, pero la administración de Pedro Sánchez no había respondido y, ante esa situación, el mandatario argentino había decidido ausentarse de la inauguración de la cumbre y de la posterior cena de gala ofrecida por los reyes.

"Milei había solicitado, por los cauces protocolarios, mantener un encuentro con el Rey durante esta visita a España, pero Moncloa no ha respondido a la petición y, en este contexto, el mandatario ha decidido no acudir a la inauguración oficial de la Cumbre ni a la cena de gala posterior que han ofrecido los reyes en el Palacio Real", posteó Fest en su cuenta de X.

La respuesta de Quirno fue contundente y estuvo compuesta por una sola palabra: «FALSO». El ministro de Relaciones Exteriores utilizó su cuenta oficial para rechazar la información difundida por el periodista y por la muy profesional prensa española, cuestionando así la existencia de una solicitud formal de audiencia con el monarca español. La intervención tuvo particular importancia porque el funcionario integraba la comitiva presidencial y había quedado a cargo de representar oficialmente a la Argentina durante la ceremonia inaugural a la que Milei no concurrió.

El 21 de octubre. Milei había manifestado públicamente su interés en reunirse con Felipe VI. La agencia EFE informó entonces, a partir de fuentes de la Casa Real, que el Gobierno argentino había trasladado informalmente ese deseo y que desde el Palacio de la Zarzuela le recordaron que la práctica habitual establece que un encuentro con el Rey debe estar acompañado por otro con el presidente del gobierno español. La condición resultaba especialmente conflictiva por la pésima relación entre Milei y Sánchez, a quien el mandatario argentino había calificado de "impresentable dictador", "delincuente" y "corrupto".

Finalmente, al otro día, el jueves 5 de noviembre, Milei sí participó de la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, donde se encontró con Felipe VI y Pedro Sánchez. Saludó al monarca y estrechó brevemente la mano del presidente del gobierno español. Durante su intervención volvió a cuestionar al socialismo y lo comparó ideológicamente con el fascismo, aunque evitó los ataques personales que había protagonizado en sus anteriores visitas. De esta manera, la respuesta de Quirno dejó expuesta una contradicción entre la comunicación oficial argentina y las reconstrucciones periodísticas respaldadas por fuentes diplomáticas españolas.