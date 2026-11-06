La foto viral que muestra la distancia de Milei con el rey y el presidente de España

Una foto de la Cumbre Iberoamericana en Madrid condensó las tensiones que acompañaron el viaje de Javier Milei a España. En la imagen, Pedro Sánchez y el rey Felipe VI aparecen sonrientes, mientras el presidente argentino posa serio, con las manos cruzadas por delante. Entre ellos se ubica el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand: la distancia física encontró una lectura política inmediata.

La fotografía, acreditada a Susana Vera, de Reuters, fue compartida en X por Julián Macías Tovar con una sola palabra: “Fotón!”. La publicación reprodujo una captura de El Español y superó las 162.000 visualizaciones y los mil reposts. El contraste entre las expresiones alimentó los comentarios, aunque la escena por sí sola no permite establecer de qué se reían los anfitriones ni atribuirles una intención hacia Milei.

La postal corresponde al encuentro del jueves 5 de noviembre, durante la XXX Cumbre Iberoamericana. El mandatario argentino participó de la sesión plenaria en la Galería de las Colecciones Reales, donde se cruzó con Sánchez. Ambos se estrecharon la mano en un saludo breve y frío, después de los ataques públicos que el libertario había dirigido contra el jefe del Gobierno español. En su intervención ante sus pares, el argentino volvió a cuestionar al socialismo. Ese cruce protocolar no supuso, por lo tanto, una tregua en su confrontación política.

La víspera, Milei no había asistido a la inauguración en el Teatro Real ni a la cena de gala ofrecida por los reyes en el Palacio Real. Desde Presidencia explicaron que esas actividades no formaban parte de su agenda. Esa noche, en cambio, recibió al líder de Vox, Santiago Abascal, quien lo presentó en sus redes como su “amigo y aliado”.

El viaje tampoco incluyó una reunión bilateral con Felipe VI. La cuestión había generado versiones contrapuestas: medios españoles informaron que Argentina había solicitado una audiencia, mientras la Casa Rosada negó ante LA NACION haber realizado esa gestión. En octubre, Zarzuela había aclarado que un encuentro con el monarca debía ir acompañado de otro con Sánchez.

Antes de regresar a Buenos Aires, Milei también se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de sus principales aliadas españolas. Así, su octava visita a España como presidente combinó la participación institucional en la cumbre con gestos de cercanía hacia la oposición. La imagen viral aportó un resumen visual de ese clima: sonrisas de un lado y un semblante serio en el otro.