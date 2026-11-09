Magnifica Humanitas: las claves de la poderosa encíclica escrita por León XIV

Con Magnifica Humanitas, León XIV llevó la discusión sobre la inteligencia artificial al centro de la doctrina social de la Iglesia. Su primera encíclica, publicada el 25 de mayo de 2026, plantea una pregunta: quién controla la tecnología y a quién beneficia. El documento reclama que la innovación se oriente al bien común y preserve la dignidad humana.

La fecha de la firma, el 15 de mayo, enlaza el texto con el aniversario 135 de Rerum novarum. Así como León XIII abordó la cuestión obrera durante la industrialización, su sucesor examina las transformaciones digitales. La encíclica se organiza en cinco capítulos, una introducción y una conclusión.

Una de sus claves es que la tecnología no es neutral: refleja decisiones de quienes la diseñan, financian y utilizan. El Papa reconoce su capacidad para mejorar la vida, pero advierte sobre la concentración de recursos en actores privados cuyo poder puede superar al de los Estados. Por eso pide regulación y responsabilidades identificables.

El trabajo ocupa un lugar central. La automatización puede aliviar tareas pesadas, pero también degradar empleos, multiplicar la vigilancia y desplazar trabajadores. León XIV propone formación continua y responsabilidad empresarial. Además, sostiene que el desarrollo debe evaluarse por la calidad del empleo, la reducción de desigualdades y el cuidado ambiental, más allá del producto bruto.

Otro eje es la defensa de la verdad. Frente a la manipulación digital, reclama transparencia en la selección de contenidos, protección de datos y periodismo basado en la verificación. También reivindica la escuela como espacio de pensamiento crítico y de vínculos que las herramientas digitales no pueden reemplazar.

El documento cuestiona las plataformas que capturan la atención y explotan vulnerabilidades. La capacidad de anticipar y orientar conductas puede convertirse en una forma de control social. La libertad exige preservar la autonomía de las personas frente a esos mecanismos.

La guerra aparece como el límite. El Pontífice advierte que incorporar algoritmos a las armas puede volver la violencia más rápida e impersonal. Reclama restricciones internacionales, protección de civiles y una recuperación de la diplomacia.

La propuesta se apoya en una firme convicción cristiana: la persona posee un valor que no depende de su productividad. Desde esa base, convoca a científicos, empresarios, trabajadores y gobiernos a compartir la responsabilidad del cambio tecnológico.