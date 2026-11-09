Quiénes son los artistas que acompañarán a León XIV durante su visita

Abel Pintos, Luciano Pereyra, Jairo, Jorge Rojas y Nahuel Pennisi encabezan la programación artística que acompaña la visita de León XIV a la Argentina. La convocatoria reúne distintas generaciones y estilos, con actuaciones distribuidas entre misas, vigilias y encuentros comunitarios. No todos los artistas anunciados cantarán directamente ante el Pontífice.

Luciano Pereyra tendrá una participación especial en Luján, su ciudad natal. El miércoles 11 estará en las actividades de la última jornada argentina, cuya misa está prevista para las 10 frente a la Basílica. La nómina incluye a Campedrinos, Hermanos Menta, Filocalia, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa.

Para Pereyra, la invitación recupera un antecedente de su carrera: en 2000, con 18 años, interpretó “Solo le pido a Dios” ante Juan Pablo II en Tor Vergata, Roma. Esta vez, el encuentro lo tendrá como anfitrión en el lugar donde nació y vive.

El martes 10, a las 20.15, el Monumento de los Españoles será el escenario del encuentro con los jóvenes. Allí participarán Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofí Martínez y Nacho Girón. También fueron anunciados Alan Madanes, Lucas Rodríguez y un ensamble de bailarines.

Cullen contó que desde chica escuchaba a sus padres recordar la noche en que acamparon para esperar a Juan Pablo II. Ahora será ella quien forme parte de una visita papal. Pennisi, por su parte, expresó que la actuación será una oportunidad para agradecer mediante la música y compartir su fe.

En Córdoba, Jairo y Jorge Rojas figuran entre los principales convocados para la vigilia y la celebración. Los acompañarán José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana y otros intérpretes. La programación difundida no precisó cómo se repartirán las actuaciones entre ambas instancias.

Abel Pintos fue elegido para el encuentro en el Cottolengo Don Orione de Claypole, junto al coro institucional. Para las actividades de la misa de Palermo se anunciaron Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei. Agustín Day integra la propuesta del encuentro con el mundo del trabajo en la UCA.

El despliegue incluye, según la organización, más de 600 coristas y 200 músicos para las celebraciones litúrgicas. Una programación que combina canciones populares, repertorio religioso y danza. La lista inicial quedó abierta a otras incorporaciones en los días previos a la visita.