Encuesta: el 26,4 por ciento dice que asistirá a alguna actividad del Papa

A dos días de la llegada de León XIV a la Argentina, una encuesta nacional de la consultora Delfos mostró que el 26,4 por ciento de los consultados tiene previsto o considera probable asistir a alguna de sus actividades. La cifra agrupa dos respuestas. Un 14,3 por ciento aseguró que ya tomó la decisión de ir y otro 12,1 por ciento respondió que probablemente lo haga. En cambio, el 58,4 por ciento dijo que seguramente no concurrirá.

El relevamiento abarcó 3.994 casos y se realizó entre fines de septiembre y principios de octubre. Entre quienes ya decidieron asistir, la Ciudad de Buenos Aires concentró el 42,8 por ciento de las preferencias. Le siguieron Luján, con el 31 por ciento, y Córdoba, con el 26,2 por ciento.

La imagen del pontífice es favorable para el 54 por ciento de los encuestados. El 24,9 por ciento la calificó de muy buena y el 29,1 por ciento, de buena. Las opiniones negativas sumaron el 8,2 por ciento, mientras que el 14 por ciento eligió la opción regular. Otro 23,8 por ciento, casi uno de cada cuatro consultados, todavía no tenía una opinión formada sobre León XIV.

El sondeo también preguntó por la importancia del viaje para el país. El 55,7 por ciento le atribuyó mucha o bastante relevancia, frente al 33,1 por ciento que le dio poca o ninguna. El 11,2 por ciento no se pronunció.

La agenda de León XIV en la Argentina

El Papa estará en el país del 8 al 11 de noviembre, entre sus escalas en Uruguay y Perú. Llegará el domingo a las 16.30 a Aeroparque y ese mismo día se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada a las 17.50. También está previsto un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Será la primera visita de un pontífice a la Argentina desde 1987, cuando Juan Pablo II hizo su segundo viaje al país.

El lunes 9, tras visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole, León XIV celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

El martes 10 oficiará otra misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Por la tarde se reunirá con el clero en la catedral de la ciudad. De regreso en Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes a las 20.15 en el mismo punto de Palermo. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10 celebrará su última misa en el país, en la plaza de la Basílica de Luján. Desde Ezeiza partirá a las 14 con rumbo a Lima.