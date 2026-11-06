Encuesta: el 55,7 por ciento considera relevante la visita del Papa

La próxima visita del papa León XIV a la Argentina genera una expectativa mayoritariamente favorable entre la población, aunque también expone diferencias respecto del significado institucional, religioso y social que los ciudadanos le atribuyen al acontecimiento. Así lo revela una encuesta nacional de la consultora Delfos, que determinó que el 55,7% de los argentinos considera que la llegada del Sumo Pontífice tiene mucha o bastante relevancia para el país, frente a un 33,1% que entiende que su presencia tendrá poca o ninguna importancia.

El relevamiento, realizado en la antesala de la visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, permite observar cómo se posiciona la sociedad frente a un acontecimiento que tendrá una dimensión religiosa, institucional y también política. La investigación, que comprendió 3.994 casos, mostró además que el 54% de los encuestados tiene una imagen positiva de León XIV. Dentro de ese porcentaje, el 24,9% manifestó una valoración muy buena y el 29,1% una opinión buena. En contrapartida, el 8,2% expresó una imagen negativa del Papa, mientras que el 14% mantuvo una posición neutral y el 23,8% restante no definió una opinión.

Estos resultados reflejan que el Pontífice cuenta con un nivel de aceptación considerable en la Argentina, aunque existe un segmento importante de la población que todavía no tiene una percepción consolidada sobre su figura. Uno de los aspectos más significativos del estudio aparece al observar el desglose de las respuestas sobre la importancia institucional del acontecimiento. El 31,1% considera que la visita tiene "mucha" relevancia, mientras que el 24,6% la califica como "bastante" importante. En el extremo contrario, el 13,2% sostiene que tiene poca trascendencia y el 19,9% considera que no tiene ninguna. Otro 11,2% no respondió o manifestó no tener una posición definida.

La encuesta también indagó sobre la predisposición de los argentinos a participar de las actividades previstas durante la estadía del Pontífice. En este punto, el 14,3% aseguró que ya tiene decidido concurrir a alguno de los encuentros, una proporción que la consultora proyectó en aproximadamente 4,2 millones de personas. A ese grupo se suma otro 12,1% que manifestó que probablemente asistirá. De esta manera, el universo potencial de participación alcanza el 26,4% de los consultados, mientras que el 58,4% afirmó que no tiene previsto concurrir. El dato anticipa una convocatoria significativa, aunque también plantea interrogantes sobre la capacidad logística y organizativa de las ciudades que recibirán al Papa.

Entre quienes expresaron su intención de participar, el relevamiento también identificó cuáles son los principales lugares de convocatoria. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 42,8% de las preferencias para las actividades previstas en Palermo y otros puntos de la capital. En segundo lugar aparece la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que reúne el 31% de las menciones, mientras que Córdoba alcanza el 26,2%. La distribución muestra que la visita tendrá una dimensión federal, con actividades que excederán el ámbito porteño y convocarán a fieles de diferentes regiones del país. En el caso cordobés, la consultora proyectó que la convocatoria podría superar el millón de personas en la capital provincial.

Por otra parte, un trabajo de Management & Fit publicado por LA NACION el 30 de octubre había encontrado una mirada más escéptica respecto de los efectos concretos de la visita sobre la situación argentina: el 67,9% consideró que la llegada del Pontífice contribuiría poco o nada a mejorar el clima social. El 47,6% respondió que no ayudaría en nada y el 20,3% que lo haría poco. Esta diferencia entre la valoración institucional de la visita y las expectativas sobre sus consecuencias sociales constituye uno de los elementos centrales del escenario previo al viaje.

En ese contexto, la investigación de Delfos permite identificar una recepción mayoritariamente favorable hacia León XIV. La visita, que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre, será la primera de un Papa a la Argentina desde la realizada por Juan Pablo II en 1987. La expectativa estará puesta tanto en las celebraciones religiosas como en los mensajes que el Pontífice pueda transmitir sobre la pobreza, la desigualdad, el trabajo, la convivencia social y la responsabilidad de la dirigencia política.

El relevamiento muestra que León XIV llegará a un país que conserva una valoración favorable de la autoridad máxima de la Iglesia católica y que, al mismo tiempo, espera conocer qué lugar ocuparán sus mensajes en una Argentina atravesada por dificultades económicas, tensiones políticas y demandas sociales.