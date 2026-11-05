La venta de Mandarina: intrigas y mudanzas

La compra de Mandarina Contenidos y del canal de streaming Bondi por parte de Grupo Octubre es mucho más que una operación para ampliar su catálogo audiovisual. Detrás del movimiento empresarial, que incluye el 100% del paquete accionario de la productora fundada por Mariano Chihade, existe una apuesta de mayor alcance: reposicionar al Nueve, recuperar el histórico tercer lugar del rating y disputarles audiencia a Telefe y El Trece, con figuras de primer nivel.



La operación representa un cambio de escala para el conglomerado que conduce Víctor Santa María. Aunque el monto no fue confirmado oficialmente, distintas versiones lo ubicaron en torno a los 6 millones de dólares. Fundada en 2005, Mandarina tiene detrás la trayectoria de Chihade, actual pareja de Mariana Fabbiani, con experiencia en Promofilm, Endemol y en la dirección de Contenidos y Programación de América TV.



La compra por parte de Octubre incluye Bondi, la plataforma de streaming lanzada en mayo de 2024. Pero el dato determinante es que Chihade asumirá como director ejecutivo integral de El Nueve. Por lo que no se trata solamente de incorporar programas, sino de poner al frente de la emisora a un productor que conoce el negocio, el mercado publicitario y las estrategias de programación.



En el centro de esta reconfiguración aparecen Ángel de Brito y la conductora Mariana Fabbiani. Ambos están vinculados a Mandarina a través de sus programas, aunque sus situaciones son diferentes. De Brito conduce "LAM", uno de los ciclos más valorados de América, y es una figura central de Bondi, donde también tiene participación societaria. Su eventual desembarco en El Nueve no responde únicamente a un cambio de pantalla, forma parte de una negociación en la que también se juega la continuidad del proyecto digital y su propio vínculo empresarial con la productora.



La intención es que "LAM" pase a la grilla de El Nueve, con su máximo escudero, el chimentero Pepe Ochoa. De concretarse, la emisora incorporaría una marca consolidada y una audiencia fidelizada. Sin embargo, el traslado también abre una disputa por los horarios. En El Nueve sostienen que "Bendita", el histórico ciclo ahora conducido por Edith Hermida, no se modifica, aunque De Brito tendría interés en ocupar esa franja y, por ende, Hermida podría emigrar a la pantalla de Telefe con programa propio.



El caso de Fabbiani es particular. La conductora, madre de los hijos de Chihade, tendría encaminado su desembarco a las tardes de El Nueve con "El diario de Mariana" (DDM). Su incorporación permitiría conservar un formato conocido, con una celebridad del medio ya instalada y una estructura de trabajo rubricada. La propuesta sería ubicarla a las 14.30, en una franja estratégica para fortalecer la tarde de la emisora, en lugar del programa de Carmen Barbieri quien no seguiría al aire. Por su parte, en América, el espacio que queda vacante sería ocupado por Adrián Pallares con envío nuevo, y Rodrigo Lussich seguiría en “Intrusos” conduciendo en soledad.



La tercera figura decisiva es Yanina Latorre. A diferencia de De Brito y Fabbiani, la conductora de "Sálvese quien pueda" (SQP) estaría más cerca de permanecer en América. Latorre habría manifestado reparos frente a la posibilidad de pasar al Nueve, al que considera una pantalla demasiado atravesada por intereses políticos, en contraste con América, que se identifica más con una lógica vinculada al espectáculo.



Cuarto en discordia. Dentro del universo de intercambio circula una posibilidad que nadie contemplaba, como la de Marcelo Tinelli para el horario nocturno del reformulado Nueve. Ya sin el brillo de años atrás, el ex presidente de San Lorenzo le daría a su ciclo expansión en redes, misma lógica que aplica Mario Pergolini en su rendidor “Otro día perdido”.



La compra también transforma el futuro de Bondi. La plataforma de streaming, que nació como una apuesta digital de Mandarina, queda bajo el paraguas de un grupo con fuerte presencia en medios periodísticos y políticos, por lo que no se descarta la llegada de programas más plurales y no netamente de espectáculos. Y en este esquema multimediático, la figura de Ángel De Brito vuelve a ser una pieza central. Su continuidad permitiría preservar una de las marcas más identificadas con el streaming y mantener un puente con la televisión abierta.



La grilla de 2027 todavía no tiene una configuración definitiva, pero la compra de Mandarina y Bondi inaugura un nuevo capítulo en el negocio audiovisual argentino. Grupo Octubre incorpora una productora con experiencia, un canal digital en expansión y una estructura capaz de generar contenidos para distintas pantallas, capaces de disputarle -luego de disminuir a su máximo oponente América- el rating a Telefe y El Trece.

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