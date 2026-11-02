La UBA subastará prendas de Colapinto, Ginóbili y Dibu Martínez

Una gorra de Franco Colapinto, una camiseta de Manu Ginóbili y los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez tendrán un destino compartido: ayudar al Hospital de Clínicas. La Universidad de Buenos Aires subastará prendas y objetos donados por figuras del deporte en la primera edición de “La Noche de la UBA”, que se realizará el 12 de noviembre, a las 20, en la Facultad de Derecho.

La convocatoria tiene un objetivo: equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación. La meta de recaudación anunciada por la Universidad es de 1,5 millones de dólares. El encuentro combinará un cóctel, un acto institucional y la subasta solidaria.

El fútbol tendrá una presencia destacada. Entre las donaciones figuran camisetas de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Cristian “Cuti” Romero, además de los guantes del arquero de la Selección. También habrá una camiseta de River firmada por los jugadores del club que fueron campeones del mundo en 2022 y una de Boca de Leandro Paredes, con las firmas de los futbolistas del equipo.

La lista incluye una camiseta de la Selección de Néstor Craviotto de 1993. El básquet aportará prendas de Ginóbili y Fabricio Oberto, mientras que el automovilismo estará representado por la gorra firmada por Colapinto. El deporte se suma así a la salud pública.

Según informó la UBA, la plataforma permitirá realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad, con instrumentos articulados de gran precisión y visualización tridimensional de alta definición. La institución espera mejorar la precisión de las intervenciones, reducir complicaciones, favorecer la recuperación de los pacientes y ampliar la capacidad quirúrgica.

El alcance también será educativo: el equipo se utilizará para potenciar la formación de médicos y técnicos del sistema de salud. El Clínicas recibe más de 365.000 consultas, realiza más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales por año, de acuerdo con las cifras difundidas por la Universidad.

Para colaborar no será necesario asistir a la gala. Se aceptan donaciones sin monto mínimo y aportes de sponsors. Parte de los objetos se subastará en línea, una modalidad que el sitio oficial todavía anuncia como próxima. También se puede comprar una entrada para el encuentro en Figueroa Alcorta 2263. La información está disponible en uba.ar/porlauba. La propuesta tendrá continuidad, con un objetivo solidario diferente en cada edición, siempre destinado a la UBA.