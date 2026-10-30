Las postales de Juliana Awada sin Macri en París, su "ciudad preferida"

Las imágenes de Juliana Awada en París, esta vez sin la compañía de Mauricio Macri y junto a su hija Antonia, volvieron a poner el foco sobre la vida personal de la exprimera dama después de su separación del expresidente. A través de Instagram, Awada compartió distintas postales de su estadía en la capital francesa, con escenas de paseos, momentos familiares y rincones de la ciudad, en una publicación que mostró una faceta más íntima y alejada de la exposición política que caracterizó buena parte de su vida durante los años en que acompañó al fundador del PRO en la Casa Rosada.

Desde que trascendió la ruptura de la pareja, cada aparición pública y cada publicación de ambos en las redes sociales comenzaron a ser observadas bajo una nueva perspectiva: la de dos personas que, después de compartir más de una década de vida, iniciaron caminos separados. El viaje tuvo como motivo principal una fecha familiar muy especial: el cumpleaños número 15 de Antonia, celebrado el 10 de octubre.

La adolescente viajó a París junto a su mamá y su hermana mayor, Valentina Barbier, hija de Awada de una relación anterior con Bruno Barbier. La empresaria eligió compartir parte de la experiencia con sus dos millones de seguidores y convirtió su cuenta de Instagram en una suerte de álbum familiar, con imágenes que combinaron moda, turismo, gastronomía y momentos de intimidad. "Trabajo, Arte, Gastronomía y Familia en mi ciudad preferida", fue el mensaje de la ex Primera Dama que estuvo acompañado por otras fotografías actuales de la adolescente, en las que se la pudo ver recorriendo distintos sectores de la capital francesa.

Uno de los aspectos que más comentarios generaron fue la ausencia de Mauricio Macri en las postales. Durante los festejos parisinos, Awada mostró a sus dos hijas y compartió distintos momentos junto a ellas, sin incluir al expresidente. La celebración tuvo un carácter íntimo y familiar, con una agenda organizada alrededor de Antonia y de sus quince años.

El recorrido por París también dejó varias imágenes vinculadas con el estilo personal de Juliana. Una de las más comentadas fue la fotografía que publicó junto a Antonia frente al restaurante Le Voltaire, donde ambas coincidieron en una elección estética: el negro como protagonista de sus conjuntos. Según describió la revista Para Ti, Awada apostó por un blazer negro largo, de corte clásico y estructurado, combinado con un top lencero del mismo tono, transparencias y detalles de encaje en el escote en V. Completó el estilismo con un pantalón negro al cuerpo de efecto gastado y una cartera de mano de cuero negro con herrajes metálicos.

Antonia, por su parte, eligió una versión más juvenil del total black, con una chaqueta negra, pantalones de denim oscuro de corte oxford y ballerinas negras de punta fina. Ambas llevaron el cabello suelto y una estética de maquillaje natural. La combinación de sastrería, encaje y prendas informales volvió a mostrar el interés de Awada por una moda elegante, pero sin excesos.

La gastronomía también tuvo un lugar destacado en el álbum. Uno de los momentos centrales fue un almuerzo en Loulou, un restaurante ubicado dentro del Museo de Artes Decorativas de París, donde las tres compartieron una comida y Antonia recibió una torta tipo pavlova, elaborada con merengue y frutos rojos. La celebración continuó durante la noche con una cena familiar y un plato de profiteroles espolvoreados con azúcar, acompañado por bengalas encendidas. La adolescente apareció en un video mientras pedía sus tres deseos, una de las escenas más emotivas que su mamá decidió compartir.

El itinerario incluyó visitas a lugares emblemáticos de la ciudad. Madre e hija recorrieron el Museo Picasso, donde se encuentra un importante colección dedicada al artista español, y también pasaron por el Hôtel Plaza Athénée, reconocido por su arquitectura, su patio interior rodeado de vegetación y sus característicos toldos rojos. Las publicaciones incluyeron además imágenes de comidas cotidianas, como un plato de carne con papas fritas y salsa cremosa, y productos tradicionales franceses, entre ellos baguette con manteca, vegetales frescos y salchichón.

La separación de Juliana Awada y Mauricio Macri se había conocido públicamente el 11 de enero de 2026, después de más de quince años de relación. La pareja se había conocido en septiembre de 2009, cuando Macri era jefe de Gobierno porteño y Awada tenía 35 años. El primer encuentro se produjo en el gimnasio Ocampo Wellness Club, en Barrio Parque. Después de comenzar la relación, se casaron por civil el 16 de noviembre de 2010 y, el 10 de octubre de 2011 nació Antonia, la única hija que tuvieron en común.

La ruptura se produjo después de varios meses de versiones sobre una crisis matrimonial. Las especulaciones habían comenzado a circular durante 2024, cuando los seguidores de ambos advirtieron que ya no compartían tantas fotografías juntos y que realizaban viajes por separado. Los rumores volvieron a intensificarse durante 2025 y finalmente la separación fue confirmada en enero del año siguiente.

Desde entonces, Awada eligió mantener un perfil relativamente bajo y evitar las explicaciones públicas sobre los motivos de la ruptura. En su primer mensaje después de conocerse la noticia, habló de una etapa importante que llegaba a su fin y pidió respeto por la intimidad familiar. “Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida”, expresó, y agregó que necesitaban tiempo para transitar ese momento con tranquilidad.

Las postales parisinas, por lo tanto, se inscriben en una etapa en la que Juliana Awada parece haber reorganizado sus apariciones públicas alrededor de su familia, sus amistades, los viajes y sus intereses personales. Sin explicaciones acerca de su situación sentimental, la empresaria utiliza Instagram para mostrar escenas seleccionadas de su vida cotidiana. En esta oportunidad, su ciudad favorita fue el escenario de una celebración familiar, con Antonia como protagonista y Valentina como compañía.