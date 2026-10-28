La semana negra de Nancy Pazos, del cumple de Charly a atropellar una moto

En cuatro días, Nancy Pazos pasó de una puerta que no se abría a una frenada que la dejó angustiada. El viernes 23 de octubre no pudo ingresar al cumpleaños número 75 de Charly García. El martes 27 protagonizó un choque con una moto en la avenida General Paz. Dos episodios de distinta gravedad que la pusieron en el centro de la escena.

La primera escala fue el festejo del músico. Según explicó, un amigo había recibido una invitación y ella se ofreció a acompañarlo después de terminar su programa de televisión. Imaginaba una celebración multitudinaria. Pero en el acceso la esperaba una lista acotada y su nombre no figuraba. Las cámaras de Infama registraron el desenlace: “Reboté”, resumió.

Llevaba una corbata de producción argentina, con un sol bordado, que había usado semanas antes al aire. Daniel, el hermano de Charly, salió a hablar con ella y recibió el obsequio. Su intervención no alcanzó para franquearle la entrada. Pazos optó por retirarse y luego contó, ante Marina Calabró y Luis Ventura, el final menos glamoroso de la noche: “Terminé comiéndome un pancho”.

La conductora atribuyó el desencuentro a la organización de los accesos: sostuvo que habían invitado distintas personas y que supuso que el encuentro sería más grande. No logró saludar al homenajeado. Ante la prensa intentó tomarlo con humor, aunque admitió su decepción: “Me voy cabizbaja”. La corbata quedó como testimonio de una visita que terminó ahí en la vereda.

El martes, cerca de las 12.30, el tono cambió. A la altura de Zapiola, su vehículo y una motocicleta colisionaron. El conductor de la moto, de 44 años, fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Pirovano con politraumatismos y escoriaciones, sin riesgo de vida. Ella no sufrió lesiones.

La mecánica del choque fue relatada por la misma periodista. A LA NACION le dijo que salía del gimnasio rumbo a Radio 10 y que el tránsito estaba detenido. Según su versión, puso el giro cuando los autos empezaron a moverse y la moto la sobrepasó por la derecha, golpeó el espejo del acompañante y cayó. Pazos aseguró que frenó de inmediato y bajó para asistir al hombre.

“Por suerte fue solo un gran susto. Todavía muy estresada”, declaró a TN Show. También contó que permaneció junto al motociclista hasta que llegó la ambulancia y que después siguió en contacto con él por teléfono. Del regalo que no pudo entregar personalmente a la espera de asistencia en la autopista, la semana le cambió de registro: la anécdota televisiva quedó desplazada por la preocupación por un herido.