Encuesta: el 45,4 por ciento cree que la situación económica es el principal problema

La encuesta nacional de octubre de 2026 del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) ubicó a la situación económica cotidiana como la principal preocupación de los argentinos: el 45,4% de los consultados la señaló como el problema más importante del país, muy por encima de la inseguridad, que quedó en segundo lugar con el 22,2%. El relevamiento, difundido el 22 de octubre, también registró dificultades extendidas para llegar a fin de mes, una evaluación mayoritariamente negativa de la gestión de Javier Milei y un escenario electoral muy ajustado frente al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El estudio muestra que el malestar económico no se limita a la evolución de los precios, sino que está relacionado con la pérdida de capacidad adquisitiva, los ingresos insuficientes y el costo de los gastos cotidianos. En un contexto en el que el Gobierno nacional presenta la desaceleración de la inflación como uno de los principales logros de su programa, los resultados reflejan una diferencia entre la estabilización macroeconómica y la percepción que tienen numerosos hogares sobre su situación material.

En el desglose de las preocupaciones nacionales, la corrupción reunió el 14,9% de las respuestas, mientras que el deterioro de la educación y la salud públicas alcanzó el 13,2%. La distancia entre la economía y el resto de los problemas es uno de los aspectos más relevantes de la medición: la preocupación por el bolsillo duplica ampliamente a la inseguridad y triplica a la corrupción.

Cuando CELAG preguntó por las dificultades económicas concretas, los bajos ingresos encabezaron las respuestas con el 37,4%. En segundo lugar se ubicaron los precios elevados, con el 18,8%, prácticamente al mismo nivel que el costo de los servicios básicos —electricidad, gas y agua—, que concentró el 18%. El endeudamiento familiar representó el 13% y los gastos vinculados con la vivienda, el 12,5%. Los resultados apuntan a un problema que excede la inflación: aun cuando los precios aumentan a un ritmo menor, una parte importante de la población considera que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Las respuestas sobre la economía de los hogares refuerzan esa conclusión. El 37,5% de los encuestados manifestó que no llega a fin de mes, mientras que el 52,1% aseguró que logra hacerlo únicamente con mucho esfuerzo. Apenas el 10,1% afirmó que llega bien. En conjunto, las dos primeras categorías representan el 89,6% de los consultados, es decir, casi nueve de cada diez personas relevadas reconocieron dificultades para cubrir sus gastos mensuales.

La encuesta también indagó sobre la percepción general de la situación argentina. El 28,5% consideró que el país está peor que nunca, el 21,9% describió el panorama como incierto y caótico, y el 18,7% sostuvo que las cosas no están bien, aunque la sociedad ya se acostumbró a esa situación. La suma de esas respuestas alcanza el 69,1%, una proporción que refleja un clima social predominantemente negativo. Además, el 53,5% evaluó que la situación económica actual es peor que hace diez años.

Ese diagnóstico tiene su correlato en la evaluación del Gobierno. La administración de Milei recibió un 60,7% de valoraciones negativas frente a un 38,7% de positivas. En cuanto a la imagen personal del Presidente, el 58,2% manifestó una opinión negativa y el 38,6%, positiva. El relevamiento, sin embargo, también muestra que el desgaste de la gestión no se traduce automáticamente en una ventaja electoral clara para la oposición. Ante la pregunta sobre a quién votarían si las elecciones presidenciales se realizaran al día siguiente, en un escenario de segunda vuelta entre Milei y Axel Kicillof, el gobernador bonaerense obtuvo el 42,7% de las preferencias y el Presidente alcanzó el 42,5%.

.En cuanto a la metodología, CELAG Data realizó 2.000 entrevistas presenciales, cara a cara, entre el 30 de septiembre y el 20 de octubre de 2026. El trabajo comprendió 27 localidades de 17 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe difundido consignó un margen de error variable de entre ±0,9 y ±2,19 puntos porcentuales, según el indicador. Por supuesto, vomo ocurre con toda encuesta, los resultados expresan las respuestas de la población relevada durante ese período y no constituyen una predicción segura de la evolución económica ni del comportamiento electoral futuro.