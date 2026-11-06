El testimonio de la mujer trans que contó cómo fue el ataque en los bosques de Palermo

El brutal ataque contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo quedó en el centro de la atención pública luego de que se difundieran en redes sociales videos en los que se observa a un grupo numeroso de jóvenes y adolescentes persiguiendo, insultando y golpeando a las mujeres que se encontraban trabajando en la zona. La agresión, ocurrida el fin de semana en las inmediaciones de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello, provocó una fuerte conmoción por la violencia de las imágenes y por el hecho de que algunos de los propios atacantes registraron los golpes y posteriormente compartieron las grabaciones en redes sociales, acompañadas de burlas y expresiones discriminatorias.

De acuerdo con los testimonios, el grupo estaba integrado por decenas de jóvenes que se movilizaban principalmente en bicicletas. Las primeras reconstrucciones hablaron de entre 50 y 60 agresores, aunque posteriormente algunas de las víctimas cuestionaron esa cifra y aseguraron que la cantidad de participantes habría sido considerablemente mayor. Según los relatos, una pandilla de stunts bikers llegaron a la zona donde las mujeres trans ejercían el trabajo sexual, comenzaron con provocaciones, insultos y hostigamientos y luego avanzaron sobre ellas de manera violenta.

La agresión incluyó golpes, persecuciones y lanzamiento de distintos objetos contundentes. En los registros audiovisuales difundidos se observa a los atacantes utilizando palos, conos de tránsito, escobas, cubiertas de bicicletas y hasta elementos arrancados del espacio público para agredir a las trabajadoras sexuales. En algunos fragmentos se escuchan gritos y amenazas mientras las mujeres intentan defenderse y escapar. La frase "A correr a los trabas", utilizada como consigna en publicaciones de los propios involucrados, generó especial indignación por el carácter abiertamente transfóbico del mensaje y por la naturalización de la violencia como si se tratara de una actividad recreativa.

Las primeras estimaciones oficiales y periodísticas señalaron que al menos seis mujeres resultaron lesionadas. Una de ellas sufrió heridas de mayor gravedad en una oreja, aunque se informó que no corría peligro su vida. Las víctimas también denunciaron golpes en la cabeza y distintas partes del cuerpo. Durante el enfrentamiento, las trabajadoras sexuales se defendieron de los agresores y uno de los adolescentes, de 14 años y oriundo de Berazategui, terminó con un corte en la cabeza y un traumatismo craneoencefálico leve. Fue asistido por el SAME y trasladado al Hospital Fernández.

Uno de los elementos más inquietantes de la investigación es que el episodio no habría sido un enfrentamiento espontáneo. Las reconstrucciones periodísticas señalaron que los jóvenes participaban de encuentros vinculados con el stunt bike, una modalidad de ciclismo urbano que consiste en realizar piruetas y acrobacias. La convocatoria original contemplaba un recorrido por distintos sectores de la Ciudad, pero un grupo se habría separado del trayecto y dirigido hacia los Bosques de Palermo. Los organizadores de la bicicleteada aseguraron que no habían autorizado ni organizado el ataque y manifestaron su repudio por lo sucedido.

La gravedad del episodio también quedó reflejada en la intervención judicial. La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación y a cargo de Andrea Scanga, inició una investigación de oficio para identificar a los responsables. Entre las hipótesis se encuentra la posible comisión del delito de lesiones agravadas por haber sido perpetradas por odio a la identidad de género. La fiscalía solicitó registros de cámaras de seguridad y busca testimonios de víctimas y testigos para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades individuales. Gabriela López, una de las mujeres agredidas, contó a TN que no era la primera vez que sufrían ese tipo de ataques y que los episodios se habían repetido al menos tres veces durante el último año.

Emma, creadora de contenido y de videos educativos sobre la comunidad trans se refirió al tema y reflexionó sobre el episodio y sobre las situaciones de discriminación y violencia que atraviesan cotidianamente las personas trans. "Me gustaría acotar algo sobre lo que pasó en los Bosques de Palermo. Para los que no me conocen, mi nombre es Emma. Soy creadora de contenido, soy una chica trans y hago videos de humor y algunos videos educativos sobre la comunidad trans", se presentó la influencer en su cuenta de redes sociales.

"Hace literalmente unos días estaba caminando por la calle y pasa un grupo de chicos. Eran dos chicos, en realidad, en bicicleta", señaló Emma detallando que los jóvenes se propusieron agredirla en ese momento. "No son cosas que me pasan cada tanto, tipo pasan, me pasan", remarcó y sostuvo: "El miedo a salir a la calle y no saber en que estado voy a volver es todo tiempo. Antes también era el daño psicológico, ¿no? Porque te pone mal que te digan cosas en la calle y as, pero ahora es más como tipo "¿voy a llegar a salvo a mi casa?".

"Cuando hacía videos hablando de esto, tipo educativos sobre la comunidad trans en Internet, había un montón de comentarios de gente diciendo que "Se victimizan"...", relató Emma y concluyó: "No es victimización, es concientización. Estas cosas pasan y hasta que no nos revientan la cabeza veinte tipos, o veinte adolescentes, o lo que fuera, con palos, conos a nadie le importa". "Las personas que dicen que a los gays o a los trans ya no los discriminan o ya no es como antes es simplemente porque no son gays o trans, porque no saben lo que se vive todos los días, literalmente sigue siendo así", cerró.

Más allá del episodio en Palermo, la intervención de la creadora de contenidos pone el foco en una dimensión que excede el ataque puntual de este lunes a la madrugada. Desde hace tiempo, la naturalización de las agresiones, los insultos y las amenazas contra las personas trans en espacios públicos se ha incrementado considerablemente. En este contexto, la transfobia no puede ser señalada como un simple fenómeno excepcional y organizaciones LGTBQ+ plantean que muchas situaciones de hostigamiento forman parte de una experiencia cotidiana que no siempre llega a convertirse en noticia.