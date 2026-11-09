Quién es quién en la comitiva que acompaña al Papa

Detrás de cada misa, traslado y reunión de León XIV trabaja un equipo con responsabilidades definidas. La gira por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, reúne a diplomáticos, colaboradores personales, médicos y especialistas en comunicación. L’Osservatore Romano publicó la nómina oficial al comenzar el viaje.

Pietro Parolin, secretario de Estado, encabeza el núcleo diplomático. Lo acompañan Paul Richard Gallagher, responsable de las relaciones con los Estados y organismos internacionales, y Paolo Rudelli, sustituto para los Asuntos Generales. Son los funcionarios que asisten al Pontífice en los compromisos institucionales y en su vínculo con los gobiernos.

La asistencia cotidiana queda en manos de sus secretarios personales, Edgard Iván Rimaycuna Inga y Marco Billeri. A ellos se suman Piergiorgio Zanetti y Anton Kappler, ayudantes de cámara que atienden necesidades personales durante los desplazamientos. Es el entorno que acompaña la agenda más allá de los actos públicos.

Las celebraciones tienen otro responsable: Diego Giovanni Ravelli, maestro de las Celebraciones Litúrgicas Pontificias. Con los ceremonieros Massimiliano Matteo Boiardi y Ján Dubina, organiza el desarrollo de las misas. El mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda coordina los viajes apostólicos y sus preparativos, desde las visitas de avanzada hasta los recorridos. Antes de asumir esa función, el sacerdote mexicano cumplió misiones diplomáticas en Burundi, Irak y Hungría, donde participó de las visitas del papa Francisco.

También integran la delegación el cardenal Luis Antonio Tagle y Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos. La presencia de estas autoridades acompaña la dimensión eclesial de una agenda que combina encuentros pastorales y reuniones de Estado.

En comunicación sobresale María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del área, que realiza su primer viaje internacional en el cargo. Viajan además Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa; Andrea Tornielli, director editorial de los medios vaticanos, y Andrea Monda, al frente de L’Osservatore Romano. Su tarea es hacer llegar al mundo los mensajes y las imágenes de la gira.

La atención sanitaria corresponde al doctor Luigi Carbone, médico del Papa. La protección involucra a la Gendarmería Vaticana y la Guardia Suiza, en coordinación con las fuerzas locales. A bordo viajan también más de 80 periodistas: cubren las actividades, pero no integran la delegación oficial.