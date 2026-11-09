La historia del Cottolengo Don Orione que visitó León XIV

La visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole puso en primer plano una obra que comenzó hace más de nueve décadas. Este lunes 9 de noviembre, el Papa se reunió con residentes y trabajadores de la institución bonaerense, concebida por su fundador como una “ciudad de la caridad”.

La historia comenzó el 28 de abril de 1935, cuando el sacerdote italiano Luis Orione colocó la piedra fundamental en una zona entonces rural. Su proyecto buscaba recibir a personas con discapacidad que vivían situaciones de abandono y exclusión. Aquel campo, próximo a una estación ferroviaria, terminaría convertido en una comunidad con hogares y espacios de atención.

La inauguración de Claypole llegó el 21 de mayo de 1936, con seis pabellones y una iglesia, ante autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Mientras avanzaba la construcción, la obra ya había dado otros pasos: en junio de 1935 estableció una sede central en la calle Carlos Pellegrini, en Buenos Aires, y el 2 de julio abrió sus puertas en Avellaneda.

El nombre homenajea a José Benito Cottolengo, el religioso que abrió en Turín, en 1832, una casa para recibir a personas con discapacidad. Orione tomó esa experiencia como referencia para desarrollar sus propios establecimientos. La iniciativa argentina se extendió luego a otras provincias, con hogares, escuelas especiales y centros de día.

Ubicado en el partido de Almirante Brown, el complejo ocupa un predio de 50 hectáreas y pertenece a la Pequeña Obra de la Divina Providencia. En 2018 recibió un Premio Konex, un reconocimiento a su trayectoria de servicio a la comunidad.

Según la institución, hoy viven allí 415 personas con discapacidad. Los residentes se organizan en pequeños grupos, en casas adaptadas a sus necesidades, con acompañamiento profesional durante las 24 horas. La vida cotidiana incluye actividades de música, teatro, huerta y cocina, además de propuestas educativas, recreativas y de formación laboral.

El vínculo con el fundador también tiene una expresión material: desde el 29 de agosto de 2000, su corazón se conserva en el santuario del predio. Ese espacio de peregrinación recuerda el afecto de Orione por la Argentina, a la que consideraba su segunda patria. Durante el encuentro, León XIV agradeció los testimonios de Marta y Norma, dos residentes, y destacó la fraternidad del hogar. Su presencia enlazó la historia del establecimiento con una tarea que sigue cada día: acompañar a quienes necesitan cuidados y un lugar de pertenencia.

Crédito de foto principal: Marcelo Escayola