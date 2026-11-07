Exhale Festival: yoga, música y bienestar gratis junto al río

Yoga, meditación, música y una gran feria al aire libre frente al río. Este sábado 7 de noviembre, de 10 a 19, Exhale Festival celebra su novena edición en Urquiza y el Río, en Vicente López, con una jornada dedicada al bienestar y abierta a personas de todas las edades. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa.

La programación combina clases de yoga, meditación a través de la respiración, canto de mantras, movimiento consciente, charlas, baile y reggae yoga, en un entorno natural junto al río. La propuesta invita a salir de la rutina, descubrir nuevas prácticas y compartir un día al aire libre en comunidad.

Una feria para recorrer

Además de las actividades, el festival suma una gran feria de objetos, productos y servicios vinculados al bienestar, con espacio para emprendedores locales. La oferta gastronómica incluye opciones vegetarianas, veganas y sin TACC.

El line up reúne a referentes y artistas como Natalia Lobo, Majo Marrodán, Toro Chamán, Laura Lebedinsky, Narada Mantras, Vera Reusmann y Alika, entre otros. El cierre estará a cargo de “Del mat a la pista”, una propuesta para pasar de la práctica al baile junto a Selva Alegre y DJ Juan Manuel.

Un festival que crece

Exhale fue creado por Patrizia Camponovo, artista y difusora del yoga, con la intención de acercar esta disciplina a más personas y generar un encuentro abierto en el que convivan distintas prácticas y formas de expresión. Con los años, la propuesta se amplió más allá del yoga tradicional para integrar cuerpo, mente, cultura y vida cotidiana.

Las cifras acompañan ese crecimiento: la edición anterior, también realizada en Vicente López, convocó a 2.500 personas y reunió 50 stands, lo que consolidó al festival como un punto de encuentro para profesores, emprendedores, artistas y público en general. La novena edición cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Vicente López.

Bienestar en comunidad

El auge de este tipo de encuentros acompaña una tendencia cada vez más extendida: la búsqueda de prácticas que ayuden a bajar el estrés, mejorar la flexibilidad y la postura, y recuperar el contacto con el propio cuerpo en medio del ritmo urbano. El yoga y la meditación, practicados con regularidad, suelen asociarse a una mejor calidad del descanso y a un mayor registro de la respiración. La propuesta de Exhale suma, además, un componente social: practicar al aire libre y en grupo.

Cómo participar

Para asistir hay que inscribirse previamente en la plataforma 4uPass (4upass.com/evento/exhale-festival-de-yoga). La inscripción, además, permite participar de los sorteos que se realizarán durante la jornada. Para aprovechar el día, conviene llevar mat propio, ropa cómoda, agua y protector solar.

Ficha

Qué: Exhale Festival, novena edición.

Cuándo: sábado 7 de noviembre, de 10 a 19.

Dónde: Urquiza y el Río, Vicente López, provincia de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita, con inscripción previa.

Organiza: Exhale Festival, con el apoyo de la Municipalidad de Vicente López.

por M.S.