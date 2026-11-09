El libro que revela los secretos de León XIV

Un abuelo que cambió de apellido tras un escándalo, un padre que desembarcó en Normandía, un “no” al cardenal Bergoglio y una pasión por el Wordle que compartía con su hermano. En “León XIV: el Papa de la nueva era” (Espasa), el periodista español Juan Vicente Boo, durante veintitrés años corresponsal del diario ABC en el Vaticano, reconstruye la trama íntima de Robert Prevost, el primer Papa estadounidense y peruano de corazón. Estos son algunos de los pasajes más reveladores del libro.

El abuelo que cambió de apellido

El abuelo paterno de León XIV no se apellidaba Prevost, sino Riggitano. Era un muchacho muy listo de la ciudad siciliana de Milazzo, cerca del estrecho de Mesina [...]. Salvatore Giovanni Riggitano vivía en la calle San Agustín, cerca del puerto, y quizá por eso, en 1903, a los veintisiete años, embarcó con dos de sus hermanas para probar fortuna en América. [...] Se casó en 1914 con una chica de Iowa llamada Daisy.

Todo iba bien hasta que Salvatore conoció y se enamoró de Suzanne, una joven nacida en la ciudad francesa de El Havre, con quien inició una relación. Su esposa lo denunció por adulterio, lo que provocó el arresto de la pareja y el consiguiente escándalo en la prensa local. A partir de entonces, Salvatore Giovanni Riggitano cambió su nombre por el de John Prevost, tomando el apellido de la madre de Suzanne, que también cambió el suyo para romper con el pasado. El segundo hijo de la nueva pareja fue Louis Prevost, el padre del actual Papa.

Raíces en tres continentes

El abuelo por parte de madre, Joseph Martínez, fue registrado en Puerto Príncipe, isla de La Española, como hijo de padres mulatos. Se casó con Louise en Nueva Orleans, donde ambos fueron censados primero como “negros” y posteriormente como “blancos”, antes de trasladarse a Chicago, donde nació Mildred Agnes Martínez, la madre del Pontífice.

[...] Entre sus antepasados hay personas blancas, negras y mulatas procedentes de países como Italia, España, Francia, Cuba y Haití, entre otros. “Yo nací en Estados Unidos, y mis padres nacieron los dos en Chicago, pero todos mis abuelos eran inmigrantes”, ha declarado.

Un padre en el Día D

Louis Prevost y Mildred, a quien muchos llamaban “Sweet Millie” y era muy apreciada por su gran corazón, su talento musical y su pasión por la lectura y las bibliotecas, se conocieron cuando ambos realizaban un posgrado en Educación en la Universidad DePaul [...]. Unos meses después, en 1949, se casaron y se instalaron en Dolton (Illinois), donde nacieron sus tres hijos: Louis, John y Robert Francis Prevost.

En la historia de sus padres tampoco faltan aventuras. Louis trabajó en el semanario Hyde Park Herald, y en 1941 comenzó los estudios en Ciencias Políticas. Sus planes se truncaron a raíz del ataque japonés a Pearl Harbor, que le llevó a alistarse en la Marina [...]. El 6 de junio de 1944, participó en el desembarco de Normandía, pilotando, bajo el intenso fuego de la artillería alemana, una lancha que transportaba soldados desde un buque norteamericano hasta la playa de Omaha, la más fortificada y donde se registró el mayor número de bajas de los Aliados.

Matemático y jardinero

Durante sus estudios de matemáticas en la Universidad de Villanova, Prevost asistió también a cursos de filosofía, hebreo y latín, al tiempo que leía los escritos de san Agustín y trabajaba como jardinero de un cementerio para pagar parte de sus gastos.

[...] Habían pasado casi novecientos años desde el último Pontífice de habla inglesa y más de mil desde el último matemático, el francés Gerbert d’Aurillac, elegido como Silvestre II (999-1003).

Amenaza de Sendero Luminoso

Los años en Trujillo estuvieron llenos de peligros [...], pues el grupo Sendero Luminoso, que mató a unas veinte mil personas durante sus catorce años de lucha armada, ordenó que todos los extranjeros que ayudaban a los peruanos abandonaran el país: “Nos amenazaron a nosotros y a nuestra parroquia, y pusieron bombas en la residencia del obispo”. La provincia agustina del Midwest [...] les indicó que dejaran Perú, pero los catorce agustinos extranjeros prefirieron “hacer un plan de acompañamiento de la gente en este momento de Cruz, en lugar de marcharnos y que pareciese que les abandonábamos”.

Sin duda, Prevost era un obispo accesible. Bastaba llamar al timbre de su puerta o enviarle un whatsapp para hablar con él. Visitaba las zonas andinas en camioneta o a caballo, afición que conserva desde entonces.

El “no” a Bergoglio

Como prior general, Robert Prevost [...] a veces tenía que decir “no” a algunas de sus propuestas, sobre todo cuando le pedían religiosos para tareas diocesanas o parroquiales. Le ocurrió en dos ocasiones, en 2004, con el arzobispo de Buenos Aires, motivo por el cual, cuando Bergoglio fue elegido Papa en 2013, Prevost pensó que el “peligro” de ser nombrado obispo se alejaba. Está claro que se equivocaba.

[...] “Cuando se convirtió en Papa, pensé: ‘Bueno, él sabe quién soy, no me va a llamar para ser obispo, porque sabe que le diré que no, dependiendo del asunto’. [...] Hubo otro asunto en el que sí me puse de su lado y en contra de un funcionario de la Santa Sede. No entraré en detalles... Me enfrenté a alguien en la Santa Sede y él me dijo, cuando estaba terminando mi mandato como prior general: ‘Nunca olvidaré lo que hiciste en aquella ocasión’. Y, por lo que parece, no lo olvidó”.

“Hubo un problema muy serio con los agustinos de México, en la provincia de Michoacán. [...] Él intervino drásticamente. Fue capaz de algo que nunca habíamos visto en la Orden: depuso al general provincial de México, una provincia importante para muchos agustinos, donde hubo temas económicos de robo”.

Cada sábado se reunía con el Pontífice para estudiar los nombramientos de los obispos y, por supuesto, para analizar y tratar de atajar los problemas más serios de la Iglesia. Estaba claro que Francisco apostaba por Prevost, y lo hacía notar, con discreción, a quienes están al tanto de la importancia intrínseca de cada cargo. [...] En total, participó en nueve departamentos vaticanos, un número muy superior al de cualquier otro cardenal.

Un vecino más de Roma

Desde que fue nombrado Papa, ha dejado de acudir al Omega Fitness Club, donde, por su modo de comportarse, nadie imaginaba que fuese un cardenal. Tampoco va ya al restaurante chino Kung Fu Express, situado a pocos pasos del Vaticano, a recoger comida para llevar a casa o disfrutarla en el propio establecimiento. Según el propietario, LinNing Tang, “el cardenal Prevost siempre sonreía”; era amable con todas las personas y manejaba los palillos de maravilla.

[...] Al poco de ser nombrado Pontífice, llamó personalmente a su peluquero peruano, Mario Reyes, para que le hiciera el primer corte de pelo en el Vaticano.

Tenis, Wordle y Mozart

En León XIV se observan tres aficiones: el tenis, la música y el Wordle, el ingenioso juego online que compartía con su hermano John hasta poco antes del cónclave. También le gusta cantar, y lo hace bien. A veces trabaja con música de fondo, sobre todo Mozart, el favorito de Benedicto XVI, Bach y Beethoven.

[...] Durante su día de “descanso”, los martes, que suele pasar en Castel Gandolfo jugando “un poco al tenis y un poco de piscina”, disfruta montando a Saleroso, un caballo blanco de raza andaluza.

Mecánico, electricista y webmaster

Su trabajo en Roma [como prior general] incluyó desde revisar las Constituciones hasta dirigir las obras de la nueva sede de la curia agustiniana e incluso hacer personalmente, con la ayuda de otro hermano, la página web de la Orden.

“Cuando eres misionero tienes que aprender a hacer de todo, desde electrónica a mecánico de automóvil”. Ese siempre ha sido su talante. En una ocasión incluso estuvo a punto de morir electrocutado.

“Father Bob”, votante en Illinois

"Robert estaba censado y registrado como votante [en Illinois], derecho que, según datos públicos, ha ejercido en cuatro elecciones legislativas y cinco presidenciales, incluida la de 2024. A modo de curiosidad, contaré que, debido a sus constantes viajes internacionales a y desde Chicago, en la parroquia Saint Jude, de New Lenox, le siguieron llamando “father Bob” aun después de ser nombrado cardenal".

[...] El mayor de los tres hermanos, Louis, vive en Florida como militar retirado. A veces ha sido bastante extremo en sus opiniones políticas conservadoras, pero decidió moderarse para no crear situaciones incómodas y no distraer la atención de su hermano “Rob”.

Millones, apuestas y un cónclave exprés

Se produjo el contraataque de los grandes multimillonarios norteamericanos con ganas de politizar la Iglesia a los que Francisco “expulsó del templo” al comienzo de su pontificado, pero que ahora volvían a la carga ofreciendo descaradamente donativos de cientos de millones de dólares si los cardenales elegían un Papa conservador.

En aquellos días, seis o siete vaticanistas veteranos de cuatro nacionalidades hicimos una apuesta privada sobre quién esperábamos que saldría elegido. Ganó la vaticanista de la agencia EFE, Cristina Cabrejas [...], pero todos nos equivocamos en la previsión del número de votaciones necesarias. Los más optimistas pensábamos que habría nuevo Papa a la quinta, la segunda de la tarde del segundo día. Pero no hizo falta.