La monumental cita de Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su novia y funcionaria, Milagros Maylin, fueron a ver a Coldplay que ya se despide de Argentina tras dos semanas de conciertos sold out en el estadio de River Plate. Desde un palco del Monumental, la pareja coreó las canciones de la banda británica y posó para una serie de historias de Instagram.

Los capitaneados por Chris Martin, que ya habían interpretado una canción de Soda Stereo en la noche debut, cerraron sus presentaciones locales con Zeta Bosio y Charly Alberti en el escenario, que se subieron al escenario para interpretar "Persiana Americana" y luego se sumaron para tocar "Yellow", himno "amarillo" de la banda británica.

“Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están”, presentó Martin en inglés mientras señalaba al cielo en referencia a Gustavo Cerati, de quien el cantante es declarado fan. Así cerraban la cita monumental Rodríguez Larreta y Maylin en el estadio de River, aunque ellos prefieren el Estadio Presidente Perón.

El Cilindro de Avellaneda, estadio del flamante campeón Racing, club por el que comparten afinidad el jefe de Gobierno y su novia, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Austral, y antes de volcarse a la función pública, trabajó ocho años en Telefónica de Argentina.

La pareja, que en la versión oficial novia desde junio de este año, cuando comenzaron a conocerse fuera del ámbito laboral, se mostró afianzada y ya no se esconde en público: ambos vienen de separaciones. Él terminó hace dos años su unión la wedding planner Bárbara Diez, madre de sus dos hijas, y ella estaba a punto de iniciar la construcción de una casa en un barrio cerrado de zona Norte con su ex novio (el lote lo compró Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri.

Ella trabaja en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2015 y la primera vez que vio a Rodríguez Larreta en persona fue el 10 de mayo del 2016 durante un evento llamado “Ideaton Tercera edad”, que organizó la administración porteña con el fin de sumar ideas y soluciones para darle mayor inclusión digital a los adultos mayores. Maylin migró a la gestión bonaerense con María Eugenia Vidal en el 2018. Con la gobernadora, además de un buen vínculo laboral, trabó una excelente relación personal. Vidal y su pareja Enrique Sacco fueron algunos de los cómplices de la novel pareja, con quienes compartían comidas.

Rodríguez Larreta blanqueó la relación en una entrevista con el periodista Luis Novaresio: “Me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que yo, a veces, soy medio rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que me hace bien. Es una mujer súper comprometida con su trabajo, muy inteligente, apasionada. Nos reímos mucho, me hace reír. Tiene una energía positiva, te transmite buena onda. Me hace bien en ese sentido. Muy sensible, muy familiera”, contó.

“¿Te imaginás una campaña juntos?”, preguntó el periodista. Y Rodríguez Larreta anticipó tal vez lo que será el ADN de su proselitismo de cara al 2023: “Sí, sí. Me imagino que me acompañe. Como te digo, me hace bien. Me ablanda”, concluyó.

por R.N.