Larreta con peluca: Baby Etchecopar lo tuneó con look Elvis

Baby Etchecopar invitó a “Basta Baby” (A24) a Horacio Rodriguez Larreta y logró que el jefe de gobierno porteño se anime a ponerse una peluca que emulaba la cabellera del cantante Elvis Presley. “Nadie en la Argentina quiere un presidente pelado”, sentenció Etchecopar, quien se comprometió a votar al candidato del PRO si se animaba al desafío.

“Yo te la compré para vos”, le adelantó el conductor al jefe de gobierno mientras sacaba la peluca de su estuche. “Pero una pregunta, si me la pongo…”, comenzó la frase Rodriguez Larreta. “Públicamente: si se la pone, lo re voto, porque es un tipo con huevos”, antepuso Etchecopar. “Lástima no la traje a (Patricia) Bullrich y no le hice hacer caño”, bromeó el conductor con Larreta.

Acto seguido, Etchecopar le colocó la peluca de Elvis a Larreta. “Miren si no es otro presidente”, siguió bromeando. “Un voto más”, festejó el jefe de gobierno. “Quedó grabado que me votás, no te hagas el boludo después”, le recordó al conductor.

por R.N.