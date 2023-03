Jorge Rial vs. Ceferino Reato por sus críticas a Romina Hurig como madre

El conductor Jorge Rial se subió a la polémica en torno al rol de madre de Romina Hurig, y cruzó al periodista Ceferino Reato, luego de que éste cuestionara a la participante de Gran Hermano (Telefe) por haberse distanciado cinco meses de su familia para participar del programa.

“No sé cómo alguien puede dejar a una bebe cinco meses y perderse la fiesta de egresados de la hija mayor. Me pongo en ese lugar: con qué cara podría mirar a mi hija que egresó este año y decirle ‘no, mirá, tengo que estar en GH cinco meses, no voy a ir a tu fiesta, pero lo estoy haciendo porque estoy cumpliendo mi sueño’. Yo la verdad no podría volver a mirarlos en la cara”, opinó Reato, panelista en "Gran Hermano: El Debate".

Y Rial lo cuestionó en Twitter: “Reinvindicás a Videla, la concha de tu hermana. Y ahora te pones en inquisidor de maternidades ajenas. Perdón. Ni siquiera lo estoy viendo. Solo me dejé llevar por la intensidad que manejan acá, manga de psicóticos”, escribiór el conductor de “Argenzuela” (C5N). en referencia a “Disposición final”, el libro en el Reato entrevistó al ex dictador Jorge Rafael Videla y que publicó en 2012.

Reato contestó por la misma via: “Te contesto en honor a tu trayectoria profesional: si hubieras leído Disposición Final, habrías notado que Videla confiesa el mecanismo por el cual su dictadura secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer los cuerpos de miles de compatriotas. Celebro que nos sigas tanto en GH”, respondió el periodista en referencia a la dependencia que el ex conductor del reality tiene con la actual edición en términos de rating.

La panelista Laura Ubfal, quien comparte con Reato los debates de Gran Hermano, cruzó al periodista para defender a Romina en una muestra de sororidad. “Creo que todo mundo tiene derecho a cumplir el sueño. Y estoy con eso, y la (por Hurig) apoyo en todo. Y la relación con las hijas, a lo largo del tiempo, no va a pasar por estos cinco meses. Muchos padres van a fiestas de egresados y son unos padres de porquería”, opinó Ubfal.

Reato contraatacó, deslizando que Ubfal fingía estar emocionada por la situación: “Te emocionaste poquito, yo creí que estabas llorando (...) La emoción no te duró nada porque era tan falsa como todo”, le contestó Reato a su compañera y se volvió trending topic enTwitter, provocando adhesiones y cuestionamientos de los seguidores de Gran Hermano.