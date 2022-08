Argenzuela: La revancha de Jorge Rial con la vuelta a los chimentos

Suena “You’re the First, the Last, My Everything” del cantante Barry White, la intro archiconocida de “Intrusos en el espectáculo”, el programa de chimentos y farándula que fue la marca registrada del conductor Jorge Rial y que ambientó las tardes de chismes de mucha gente desde 2001 hasta 2021.

“¿Es lo que estoy escuchando? ¿Barry White? No chicos, no es lo que ustedes creen, pero es mucho de lo que ustedes creen”, bromeó Rial en la apertura del primer programa de "Argenzuela", su nueva apuesta televisiva. El conductor se apareció en el inicio de la primera emisión comiendo mermelada de un frasco.

“¿Por qué estoy con mermelada? Porque eso es lo que vamos a hacer: mermelada con la actualidad”. "Argenzuela" comenzó hace exactamente un mes en C5N, en el horario 15:00 a 17:00, y que ya ha consolidado una buena posición con picos de 3puntos de rating.

El nuevo programa, que va de lunes a viernes, es una mirada irónica de la actualidad, sobre todo en lo que hace a acontecimientos políticos, pero también a deportes y espectáculos. Acompañado por un equipo de periodistas integrado por Paulo Kablan, Diego Brancatelli, Mauro Federico, Damián Rojo y Mariana Brey, Rial apela a su histrionismo, comentando con el resto del plantel la realidad de un modo serio pero no solemne.

Damián Rojo, quien además de ser parte de "Argenzuela" formó parte de "Intrusos", declaró que tanto él como Jorge Rial y el resto del equipo están felices. “Muy rápido nos instalamos en el horario. Como grupo nos llevamos muy bien, como si nos conociéramos de toda la vida", cuenta a NOTICIAS.

"La clave del programa es divertirnos informando, siempre entendiendo que estamos informando: Si el dólar va a 350 el tema del programa es ese ese día, no es que vamos a hablar de Wanda Nara. Pero la idea es no ser tan duro en cuanto a la forma de dar la noticia”, declaró el periodista.

“Argenzuela” cumplió un mes desde su primera emisión. Un julio en el que además de su buena performance a nivel rating, el programa fue escenario de momentos calientes, como cuando Jorge Rial denunció una amenaza telefónica por parte del empresario Daniel Vila, quien fuera su ex jefe en el Grupo América.

El conflicto estaba relacionado con una información que el conductor de C5N ventiló sobre problemas con la programación de Vila. El escándalo derivó en una causa judicial. “El quilombo que está armando este programa, pocas veces lo vi”, dijo en su momento Jorge Rial en alusión al escándalo.

Mauro Federico, periodista compañero de Rial en “Argenzuela”, estaba junto al conductor cuando ocurrió el hecho. “Soy testigo en la causa judicial, el lunes tengo que declarar como testigo. Jorge simplemente describió la situación que está atravesando América. La llamada de Vila fue muy violenta. Le dijo a Jorge hijo de puta, fracasado, te voy a cagar a trompadas', yo estaba al lado de Jorge cuando pasó eso”, dijo Federico.

El escándalo siguió escalando cuando, durante una de las emisiones del programa, Rial mantuvo un tenso diálogo con el diputado nacional Waldo Wolff, presidente de la Comisión por la Libertad de Expresión, a quien Rial echó en cara la inacción de la comisión frente a la amenaza del Vila.

Pero un momento bisagra de la situación política y económica del país, donde las noticias sobre el rumbo de los hechos parecen estresar más que informar a los televidentes, “Argenzuela” parece apostar por una renovación. Se aleja de los formatos más acartonados de los programas periodísticos o de análisis, y combina el comentario sobre temas de coyuntura con chimentos del espectáculo.

“Consideramos que a la tarde hay un público que requiere una dinámica de información diferente a la del noticiero habitual. Eso creo que lo hemos logrado en muy poco tiempo. Igual, todavía estamos en la búsqueda del programa definitivo, permanentemente”, explica Federico, pero aclara que en el equipo de “Argenzuela” tampoco se dejan llevar demasiado por el minuto a minuto.

“No soy un bicho que mira siempre el rating, Jorge lleva la televisión en la sangre pero tampoco trabaja con eso, él hace el programa que siente. Nosotros priorizamos hacer un programa de noticias que entretenga, diferenciándose de otros canales que de noticias. Hay una saturación muy grande con la crisis y la situación actual. La gente prefiere más entretenimiento y un modo más descontracturado y formal de vincularse con las noticias. Hay buen clima de laburo, cosa que no es habitual”.

Luego de que “Intrusos” cumpliera las dos décadas, y de que “TV Nostra” no cumpliera los objetivos planteados, “Argenzuela” parece ser la revancha de quien fue siempre uno de los actores relevantes de la TV argentina. El programa parece lograr ubicar al espectador por encima de la noticia para observarla, justo en un momento donde el peso de las noticias parece ser aplastante.