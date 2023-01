Caso Lucio Dupuy: claves en el expediente que anticipan la condena

Las declaraciones de las imputadas en las audiencias: “Yo sólo quiero aclarar que teníamos una vida normal. Lucio era un nene feliz y estaba contento de estar conmigo. Él quería estar conmigo porque ya había pasado un tiempo lejos mío y él me decía que quería estar conmigo”, manifestó Magdalena Espósito, madre de Lucio, en las audiencias, quien agregó que “llora en privado” porque es “más humano que hacerlo delante de personas que no lo conocieron”. También aseguró que el padre de Lucio no cumplía su rol como padre: “La responsabilidad era de los dos. Tanto mía como madre y el cómo padre. Porque no lo hice sola a Lucio. Lo hicimos entre los dos. Él se desentendió siempre. Lo único que hizo fue pasar en algún momento la pensión alimentaria, pero a mí me pareció siempre importante que el estuviera presente”, manifestó. Por su parte, su pareja, Abigail Páez, “su intención jamás fue lastimar ni mucho menos matar a Lucio”, y que “lo extraña mucho”. También se refirió al momento del asesinato y confesó que golpeó a Lucio “porque se mandó un moco”. “Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí dónde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, afirmó.