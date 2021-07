Laura Laprida, la chozna de un prócer que sueña con ser heroína de Marvel

Laura Laprida (31), sueña un futuro de trascendencia internacional. Por ello es que se mudó a Madrid junto con su esposo, el diseñador industrial Eugenio Levis, para continuar con su carrera desde allá. Pero Laura es además la bischozna en sexto grado del prócer Francisco Narciso Laprida, Presidente del Congreso de Tucumán de 1816; sobrina sexta nieta de Fray Justo María de Oro y sobrina quinta nieta de Domingo Faustino Sarmiento. Familia de próceres.

Laura también la segunda hija de María Eugenia Fernández Rousse (una de las Trillizas de Oro) y su padre; Horacio Laprida, es una importante figura dentro de la historia del Polo. Una de las familias argentinas siempre presente en las secciones socialités de las revistas de actualidad.

Hace unos años la fama de Laura trascendió de las tiras adolescentes y dió un vuelco hacia “el gran público”, luego de su papel (y de una fuerte escena de sexo con el “Chino” Darín) en “Historia de un Clan”. Desde entonces ha trabajado en cine y tv en forma ininterrumpida.

Hoy, desde Madrid cuenta su presente, y acerca los relatos sobre los “héroes de bronce” que circulan en la intimidad familiar

Noticias: Está viviendo en España, desarrollando un proyecto distinto. ¿Qué la motiva hoy? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué España?

Laura Laprida: La decisión de venir a España está exclusivamente relacionada a mi carrera como actriz. Confío en que aquí voy a tener más posibilidades de darle un giro internacional a mi profesión. De hecho, tuve la suerte de que al poco tiempo de llegar, comencé a trabajar en un proyecto español para la plataforma Movistar + que me entusiasma mucho. Ojalá este sea el primero de muchos proyectos de esta índole. Amo mi profesión y me encantaría poder trabajar de lo que me gusta por siempre.

Noticias: En la actuación se ha demostrado comprometida con los papeles que se le da, de hecho irrumpió en el ambiente con una potente escena de sexo con el en “Historia de un Clan”, y en “ Milenials” también tuvo escenas jugadas. ¿Qué dijo su papá? ¿Qué dijeron las Trillizas?

Laprida: Tuve la suerte de crecer en una familia de artistas y de poder empezar a trabajar a muy temprana edad. Todos en mi familia saben, incluso mi marido (que hasta conocerme a mí desconocía este mundo), que son cosas del oficio y siempre me manifestaron absoluto apoyo en todo lo que emprenda. Esto es muy importante para mí, me da confianza.

Noticias: ¿Qué series y películas de cine le gustan? ¿Con qué papel sueña?

Laprida: Siempre fui una apasionada de la tele, el cine y ahora las series. Soy fanática de “Friends”, creo que me sé todos los episodios y diálogos de memoria. Fanatismo que también comparto con mi hermana y mis primas. Ahora estoy viendo mucho cine y series españolas para conocer actores, actrices, directores, directoras y un poco mas de este mundo aquí en España. Siempre con mi marido fantaseamos con que algún día me llamen para hacer alguna película de Marvel o DC, las vimos todas y algunas varias veces.

Noticias: ¿Son una pareja tradicional o han roto modelos familiares?

Laprida: Hacemos las cosas a nuestra forma. A veces esa forma esta dentro de las tradiciones familiares y muchas veces no, pero sin lugar a dudas mis padres son modelos a seguir para mí. Cada uno me enseño cosas diferentes y los admiro por distintas razones. Me considero una privilegiada por la familia en la que nací.

Noticias: ¿Qué tan presente estuvo Francisco Narciso Laprida en su familia? ¿Qué huella considera que dejó el prócer en sus descendientes?

Laprida: Ser descendiente directo de Francisco Narciso Laprida y llevar ese apellido es un honor para mí, desde chica mi abuelo y mi padre me lo inculcaron. También veo a mis primos y todos sentimos lo mismo.

Noticias: ¿En su núcleo familiar se destacó la sobriedad de un apellido ilustre o la frescura de “Las Trillizas de Oro”?

Laprida: Es difícil competir contra la frescura y la energía de “Las Trillizas”. Las tres criaron familias muy unidas, con hijos de edades similares y además las tres familias siempre vivimos cerca. Esto hizo que se forme una suerte de “tribu” muy linda de la cual soy parte.

Noticias: ¿Se cuenta alguna anécdota referida al prócer que haya pasado de generación en generación?

Laprida: Mi padre siempre me cuenta de cuando, recién recibido de abogado, a Francisco le ofrecieron ser procurador del Cabildo de San Juan. Una de las funciones del cargo era la de cobrar los impuestos, y como él creía que además de ser una persona honrada, el procurador debía poder responder con su patrimonio antes cualquier irregularidad, decidió rechazar la oferta por no tener bienes suficientes para “respaldar los sagrados dineros del pueblo”. Esta historia habla de sus valores y de cual sería su forma de desenvolverse en la política de los tiempos que corren. Creo que la principal motivación para involucrarse en política debería ser la búsqueda del bien común, y que la honestidad es una cualidad humana indispensable para todo aquel, que como Francisco Narciso, persiga esa vocación.

Noticias: ¿Si hubiera una nueva revolución, Laura Laprida podría ser la Presidenta?

Laprida: De la única forma que podría ser Presidenta de algo sería dentro de un guión (risas). La política no es lo mío, mi vocación siempre fue la actuación y la medicina. Desde esos dos lugares es donde considero que puedo aportar mi granito de arena a un mundo mejor y más justo.

*Virginia Iceta es alumna de la Escuela de Comunicación de Perfil.

por Virginia Iceta