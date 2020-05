Los descendientes de la Primera Junta critican a los políticos actuales

Saavedra obtuvo hace minutos el resultado negativo de su test de coronavirus. Belgrano cumple la cuarentena a 400 kilómetros de Buenos Aires. Paso está “autoacuartelado” hace 60 días. French acumula ganas de hablar, luego de semanas encerrado en su casa. Matheu aprende a usar Zoom en pleno confinamiento para no perder contacto con sus familiares. Es el año 2020 y los descendientes de integrantes de la Primera Junta de gobierno dialogaron en exclusiva con PERFIL. La mirada sobre el país, la historiografía y los políticos actuales, de quienes llevan la misma sangre de figuras fundacionales de la argentina.

Son las 11 de la mañana. La reunión fue acordada con anticipación vía WhatsApp en plena cuarentena. Minutos antes, Beruti pide que se le envíe el ID de Zoom para poder ingresar a la charla. Más tarde, a las 18:30, Saavedra, de los más clásicos del grupo, prefiere una conferencia vía telefónica al igual que French. Passo y Matheu se sienten cómodos con las videollamadas, sistema que aprendieron a manejar durante el aislamiento obligatorio. Belgrano, desde Olavarria, elige un simple llamado.

Críticas. “Hay una gran decadencia hace muchísimos años. No hay estadistas que hayan manejado el país”, inicia Manuel Belgrano, descendiente de quinta generación de quien fuera secretario del primer gobierno patrio. “Yo estoy en contra de los políticos actuales”, coincide Patricio French, quien contiene en su árbol genealógico al militar a cargo del operativo en la Plaza de la Victoria, durante el 25 de mayo. Entre los familiares de descendientes, uno de los puntos más fuertes de coincidencia es el rechazo a la dirigencia política contemporánea. “Debe haber una renovación generacional, pensar más en el futuro y del pasado recoger lo bueno”, destaca un correcto Luis Federico Beruti, pariente del hombre recordado por la entrega de escarapelas para identificar el ingreso al Cabildo. “Es gente que no le interesa, no sienten la patria, no sienten la bandera”, critica duramente Marcelo White Pueyrredón Saavedra, chozno de Cornelio, el presidente de aquella Junta Provisional de Gobierno. “No soy ista de nadie. Mi único ismo es mi argentinismo, mi cristianismo. No sigo líderes”, asegura el encargado de reunir en la actualidad a los descendientes, Mario Passo, familiar del vocal Juan José Paso. Este último, a su vez, es el actual presidente de la Asociación Fundadores de la Patria (AFP), una institución que pretende reunir a los familiares de figuras históricas argentinas desde las Invasiones Inglesas hasta la Batalla de Ayacucho.

Dream Team. Si bien la asociación persigue el objetivo de preservar y colaborar en la difusión de la historia, el clima de camaradería creado entre los integrantes se afianzó en los casi 15 años de trayectoria. “Somos amigos. No hay ánimos de pelea por lo que hicieron nuestros próceres. Incluso Saavedra deportó a French y yo soy amigo de Marcelo (pariente de Saavedra)”, relata French sobre el vínculo generado entre ellos. “Mi familia fue amiga de los Beruti desde 1820, a mi casa han venido muchas veces para los 25 de mayo. Les hacía un asado o una carbonada”, agrega, sobre el vínculo entre las familias de quienes entregaban cintillas. “Tenemos un grupo de WhatsApp, estamos conectados entre nosotros no solamente para cuestiones históricas, sino también para pasar alguna receta de cocina”, comenta un Passo descontracturado, mientras relata como atraviesa los más de 60 días de “autoacuartelamiento”, como denomina a su cuarentena. “Manuel es el libro gordo de petete… A mí me da vergüenza estar con él, porque sabe mucho”, comenta White Pueyrredón, elogiando el conocimiento de su colega. Algunos se conocían desde antes de la fundación de AFP, otros no. Lo claro es que las decenas de viajes que describen hacia escuelas del norte y sur del país, fortalecieron el vínculo entre ellos. “Nosotros siempre que estamos con French y Beruti los jorobamos que eran los “piqueteros” de la época”, bromea Pueyrredón Saavedra. “No hay chicanas, somos todos amigos. Hay una chica que es la descendiente de Lavalle y siempre pide perdón porque su antecesor lo mató a Dorrego”, comenta otro de los descendientes sobre las internas. “Nosotros le decimos que no pida perdón que eso lo hizo su tatarabuelo en una situación especial, no tiene nada que ver”, complementa sobre el vínculo entre dos personajes históricos totalmente antagónicos

Otra de las coincidencias entre los choznos, es la mirada crítica hacia algunos historiadores y modos de enseñanza de la historia argentina en la actualidad, especialmente en lo que respecta a la Revolución de Mayo. “Hay lugares donde se la pasa por alto porque para algunos docentes, la historia argentina comienza hace 30 años. No tienen otras expresiones que no sean vinculadas a ese periodo, lo cual es vergonzoso”, asegura el Presidente de la asociación. “Últimamente hay una pica entre los historiadores que quieren actualizar lo que sucedió en 1810. Por ejemplo, Felipe Pigna, que habla como si fueran actuales los próceres, cosa que no es así”, asegura un French más picante. Pensamiento que comparte con Pueyrredón Saavedra, que agrega: “Si el tipo quiere contar la historia como le gusta a él, que se ponga un instituto, pero que no salga a decir cualquier estupidez”. Asímismo, los descendientes observaron también las maneras de enseñanza de los hechos en las currículas de los diferentes niveles. “En las escuelas públicas y privadas hay dos historias distintas. En las del Estado se enseña mucho mejor historia, por lo menos en nivel primario”, destaca Patricio. “Muchas veces lo que se enseña no es completo y es confuso”, complementa Belgrano, quien a diferencia de los demás, se muestra esperanzado por las últimas publicaciones de historiadores: “en general los que tienen una gran difusión en sus libros son todos buenos. Últimamente no veo manipular tanto la historia”. Pero el descendiente del creador de la bandera aclara, “de la ideología de cada uno es muy difícil desprenderse, por más que el historiador así lo debiera hacer”.

Al momento de hablar de sus respectivos ascendientes, los familiares destacan o reclaman por el lugar de sus próceres en el recuerdo colectivo. “De los más famosos se habla, como Saavedra, Moreno y Belgrano. Los otros parece que eran como agregado, que no tenían tareas y no es así”, desafía Roberto Frattine Matheu, chozno de quien fue uno de los seis vocales de la Primera Junta, de mismo apellido. “¿Vos alguna vez escuchaste hablar de Saavedra o de Juan Martín de Pueyrredón? Si le preguntas, incluso a descendientes, donde está el monumento de Cornelio, nadie sabe”, cuestiona Pueyrredón Saavedra, que también contiene en su árbol genealógico a quien fue Director Supremo de las Provincias Unidas en 1816. “Ellos dos forman parte de los próceres con nula o nula prensa”, sentencia.“A veces me dicen, ‘ah, es la calle’ y yo les respondo ‘no, es el creador de la escarapela’. Es terrible”, se lamenta French.“Nadie habla de Laprida, ni de Paso, ni de Castelli. Se dedican solamente a San Martín, Belgrano, y Guemes, y lo tienen muy bien merecido definitivamente”, enfatiza el presidente de AFP.

Los usos políticos del pasado. Desde el retorno de la democracia, muchos mandatarios han recurrido a la historia para justificar las decisiones políticas de sus gobiernos. Al ser consultados por estas acciones, los seis choznos coinciden es su rechazo. “No creo que los políticos los últimos cincuenta años, merezcan una comparación con los de aquella época”, sentencia el familiar de Domingo French. “Muchas veces se quiere usar el pasado en aras de un relato. Pasaba mucho con mandatos anteriores, en los que surgía un nuevo relato de la historia para justificar nuestras virtudes o mencionar ‘si Belgrano viviera hubiera hecho tal cosa’. Ni yo mismo me atrevería a mencionar que hubiesen hecho nuestros ancestros”, enfatiza Beruti. “Eso es una manipulación política de pícaros que manejan con una orientación determinada para cualquier lado”, sube la apuesta Matheu. A lo que un Manuel Belgrano más moderado dice: “Me puede gustar más o menos alguna declaración de Cristina Kirchner, pero creo que ella tiene realmente una admiración por Belgrano y dijo siempre que era su prócer favorito. Me parece muy bien”.

Billetes y próceres. Aunque Alberto Fernández lo desestimó en su última entrevista pública, frente a la brusca devaluación del peso argentino, el Gobierno Nacional analizaría incorporar a la circulación monetaria un nuevo billete de $5000. NOTICIAS adelantó que entre las figuras candidatas, está la del primer Ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo, en sintonía con el contexto de emergencia sanitaria que revalorizó la labor de los médicos. Consultados por quién debería ser homenajeado en esta nueva emisión del Banco Central, los descendientes coincidieron en solicitar un lugar para sus familiares, y reforzar las críticas al reemplazo de próceres por animales que realizó la administración de Alberto Fernández. “Ud sabe a quién imagino... pero prefiero evitar la respuesta”, sugiere entre risas el chozno de Manuel Belgrano. “Sobre todo si sale en este año”, agrega, en referencia a la conmemoración de los 200 años de su nacimiento. Matheu por su parte, candidatea a otra figura histórica, ajena a su apellido: “Por lo menos, al que sacaron del billete de cincuenta, que le pongan unos ceros más y lo coloquen en el de 5 mil”, haciendo mención a Domingo Faustino Sarmiento. “Las últimas impresiones que hicieron de Belgrano y San Martín son espantosas. Más vale que hayan puesto un pato o una gallareta en vez de esas imágenes tan ofensivas”, manifiesta Passo, sobre el reemplazo de imágenes realizado por la administración macrista. El descendiente del creador de la Bandera, sumó al desacuerdo por la eliminación de próceres, su disgusto por las recordadas declaraciones de Marcos Peña. “No me gustó, aún más cuando escuché al entonces Jefe de Gabinete decir que se había dejado de lado la muerte y el pasado. Los próceres no mueren, pasan a la eternidad”, agrega el chozno. “La ausencia de los próceres es una vergüenza”, coincide Saavedra, previo a sumar una polémica propuesta: “si tuviera que poner al responsable de esto -en referencia a la devaluación del peso-, yo la pondría a Cristina, o a Néstor. Pero más de uno lo va a entender como un homenaje”.





estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicación de Perfil.

por Pamela Vargas y Fernando Jaime