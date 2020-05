VIDEO: la fiesta que convoca por Instagram hasta 850.000 jóvenes

El canal de TV pública alemana Deutsche Welle (DW) emitió hoy en su señal en español, para toda Latinoamérica, un informe sobre la fiesta Bresh, que en su versión en Instagram convoca cada sábado de cuarentena a cientos de miles de jóvenes, y no tan jóvenes. El informe comienza con una entrevista a uno de los que se conectan sábado a sábado: Nahuel Massimo, un profesor de teatro de 24 años, que se conecta en su hogar por Zoom con sus amigos Carla y Daniel para bailar en la Bresh En Casita, la edición por Instagram que reúne hasta 850.000 jóvenes argentinos a lo largo de hasta siete horas.

“Uno trata de ponerle toda la onda, ¿no? Estando en casa tratamos de acondicionar un poco el espacio para estar cómodos, para tomar algo, para sentirse como realmente estás en una fiesta, aunque sabés que estás en tu casa”, cuenta Nahuel. “En la cuarentena la estoy viviendo bastante bien, a pesar de todo, pero por esto mismo de que tengo la energía de mis amigos”, añade.

Mirá el informe completo:

Alejandro Saporiti, más conocido como Broder, es uno de los DJ de la Bresh, una fiesta que con un espíritu diverso comenzó a celebrarse hace cuatro años en discotecas y estadios de Argentina y se ha expandido a Uruguay y Ecuador. Con la cuarentena decidieron organizarla online. "Es increíble el efecto expansivo que tienen las experiencias digitales en este nuevo panorama en el que estamos todos en casa con una necesidad voraz de entretenimiento”, opina Broder. La Bresh solía convocar a jóvenes de 18 a 24 años, pero ahora también la ven niños, adolescentes, familias enteras, y no solo de Argentina sino hasta de Japón. “Bailando le hacemos frente a cualquier cosa”, plantea Broder.

Pero el informe no solo cuenta las historias de entretenimiento de los jóvenes argentinos en cuarentena. También habla de aquellos que se involucran en movidas solidarias o buscan trabajo. Por eso entrevista a Francisco Rosso, estudiante de antropología de 18 años, que también baila con sus amigos por Zoom, pero además es uno de los miles de jóvenes que están participando de actividades solidarias en la pandemia. Francisco ya era voluntario de la Fundación Sí, pero ahora pasa allí dos o tres jornadas completas por semana preparando mercaderías para 453 comedores populares. “Frente a esta crisis que es muy importante tejer más lazos de solidaridad y ver qué podemos hacer”, señala Francisco, que había comenzado a buscar trabajo antes de la pandemia, pero el desempleo juvenil, tradicionalmente alto, se agrava. “Mandé currículums bastante variados, también a centros culturales, a uno de mesero, pero tampoco tuve respuesta”, cuenta. No es el único en la misma situación. Nahuel da clases digitales de teatro, pero ya no puede actuar por la cuarentena.

por R.N.