Los enojos de Marcela Tauro en “Intrusos”

Recientemente, Marcela Tauro protagonizó un duro enojo contra la modelo Camila Homs luego de que esta se negara a dar una entrevista para Intrusos (América TV), el programa del cual Tauro es panelista. “Es de diva y me pareció de cuarta la verdad", sentenció Tauro, y agregó: "No se usa más y avísenle que es una falta de respeto y educación cerrar así la puerta del auto", y es que cuando el móvil del programa siguió a Homs para tratar de lograr una nota, esta cerró la puerta de su vehículo y evitó hacer declaraciones. "Le debe haber pasado algo, Marce", supuso Karina Iavícoli, otra de las panelistas: "Bueno, si la quieren justificar, la justificamos. Se ponen en divas. La culpa es nuestra que le damos pelota. ¿Mandar un móvil por esta chica? Perdónenme" retrucó Tauro.

Sin embargo, este no es un caso aislado, ya que Tauro tuvo varios enojos mediáticos en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, hace unos días el humorista Martín Bossi fue invitado al programa, y ambos tuvieron un cruce. Tauro comenzó a hacerle a Bossi preguntas picantes sobre su vida, y el actor se mostró reticente. Apenas Tauro le consultó a Bossi sobre sus amoríos, este, fiel a su humor, contestó resguardándose: “¡Uh! ¿Para qué está la Tauro en este programa? ¡Qué pesada! ¡Ándate a tomar un jugo de naranja!”. Sin embargo, Tauro contestó con más dureza: “Bueno ¡Me voy! A ver decime ¿de qué querés hablar? ¡No me vas a manejar lo que puedo preguntar! ¡Todo te molesta! ¡Sos Marcela Tinayre! ¡Viniste con la peor de las ondas!”, contestó la periodista, haciendo referencia a la frase inmortalizada por la hija de Mirtha Legrand: “Voy a ir con la peor de las ondas”. A esto, Bossi intento recomponer la situación: “Bueno, te pido disculpas, pregúntame lo que quieras”, manifestó el humorista, a lo que Tauro respondió aun ofendida: “Es que ya lo pregunté y me decís ‘¡Ella ya está preguntando!’ ¡Y sí! ¿A qué viniste?”. Me pusiste en una situación como que preguntaba barbaridades ¡Yo que culpa tengo si tus ex novias hablan mal de vos!”, declaró Tauro, enojada.

Pero estos no son los únicos casos. El año pasado, en octubre, Tauro tuvo un tenso cruce con Flor de la V, conductora de “Intrusos”. De la V hizo callar a Marcela Tauro y a la otra panelista del programa, Nancy Duré, luego de que desataran un debate sobre el escándalo mediático entre L-Gante, Tamara Báez y Wanda Nara. “¡Momento, por favor, que acá hay una conductora y estoy hablando! Hoy parece que no estuviera, es una cosa de locos”, se quejó la conductora.

Tauro no se lo tomó a bien y no volvió a hablar. Algunos rumores señalaron en ese momento que la discusión siguió a lo largo del corte comercial. Si bien al volver al aire Flor de la V se disculpó por la forma en la que le dio un corte a esa secuencia, Tauro hizo más tarde declaraciones a La Nación donde manifestó su incomodidad: “Quizá hablamos más, ella nos cortó de mala manera y no me gustó. Me enculé y se lo dije en un corte. Quizá en otro momento lo hubiera exagerado más, pero ahora aprendí a manejar un poco las cosas, y a no llevarme los problemas a casa. También entiendo que no es fácil la conducción y Flor demostró que lo está haciendo bárbaro, porque asombró y deslumbró a todos. Lo que traté de manifestar es que estamos para sumar, nadie quiere el lugar de ella”; manifestó la periodista, aunque aclaró que estas situaciones ya se habían dado: “Una vez yo me angustié mucho, no lo pude manejar, me enojé y hasta hablé con las autoridades del canal. Al aire no dije nada, pero fue horrible. Se ve que después hablaron con Flor, porque bajó quinientos cambios”, aclaró Tauro, quien afirmó que en el programa se vive, en general, un buen clima de trabajo.

Y antes, en 2019, cuando “Intrusos” era conducido por Jorge Rial, Tauro también tuvo un momento complicado. Tauro se había ofendido cuando el periodista de “Intrusos” Alejandro Guatti envió un mensaje a un chat que comparten los panelistas del programa y que generó confusión y enojo en Tauro. Todos empezaron a bromear con que sólo entendieron el mensaje los millenials del grupo de panelistas, lo que hizo que Tauro se ofenda a tal punto que se levantó de su silla y dijo: "Bueno, chau". Ante esa actitud, Rial intentó frenarla: "¡Quédate, tampoco es para tanto!".

Minutos antes de ese hecho, Tauro ya había tenido un cruce con el conductor cuando él insinuó que ella había tenido un romance con el abogado Fernando Burlando, a quien había entrevistado todo el panel segundos antes. Burlando se había despedido de “Intrusos” con las palabras "Un saludo a todos, un saludo a Marce". Rial deslizó el comentario de la polémica: "Siempre saluda a Marce ¿viste? Ahí hay una historia sin resolver o resuelta". Esto enojó a Tauro, quien afirmó que esa suposición no era cierta y que simplemente había habido simpatía entre ellos cuando compartieron una temporada de “Bailando por un sueño”. Rial dio a entender que no le creía, y que creía más en la hipótesis de un romance entre ellos.

Pero esa no fue la primera vez que Tauro y Rial mantuvieron un cruce. En marzo del año anterior, ella lo acusó al aire de haberle “gritado delante de todos” al aire. El comentario había surgido cuando trataban el tema de la violencia de género.