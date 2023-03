Tensión sobre la vuelta de Mirtha Legrand a la TV

La vuelta de Mirtha Legrand a la TV está en negociación. Sin embargo, las conversaciones entre Nacho Viale, su nieto y productor, con El Trece no están resultando sencillas. No es la primera vez que hay tension en las negociaciones, en el 2021 había tenido que intervenir Carlos Rottemberg para calmar los ánimos.

Viale sería hoy el más duro en la negociación. El plan original era que Mirtha hiciera el programa los sábados a la noche y su nieta, Juana, los almuerzos de los domingos. Sin embargo, a él no solo no le cierran los números, sino que habría planteado que Juana no quiere ese espacio sino otro. La contrapropuesta del canal fue que cerraran contrato solo por Mirtha, pero eso no es lo que quiere el productor. Adrián Suar, el gerente de Programación de la señal, se encarga personalmente del tema pero nadie sabe qué sucederá.

En paralelo, la semana pasada Viale tuvo una reunión con autoridades de América TV de la que participaron también el jefe del área comercial de su productora, StoryLab, y Marta Buchanan. Por estos días, está preparando una propuesta formal. Mientras, la "Chiqui" espera saber si podrá volver en abril tal y como desea.

por R.N.