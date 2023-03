Cómo será el regreso de Master Chef

El regreso del reality “Master Chef” (Telefe) está muy cerca, y ya generó gran expectativa ya que Wanda Nara es la nueva conductora del programa. Justamente fue la empresaria quien compartió en sus redes el adelanto de la nueva edición. En el video se lo ve al pastelero Damián Betular comprando un helado, cuando de pronto un gran terremoto sacude la ciudad y él, junto a miles de personas que sostienen en la mano los platos que acaban de preparar, se echan a correr por la calle. Betular, quien ya participó como jurado en otras ediciones del show, será uno de los que acompañe a la empresaria en esta apuesta.

El estreno del programa está previsto para el 20 de marzo. Además de Betular, Nara estará acompañada de Donato De Santis, y Germán Martitegui, quienes formarán también parte del jurado. En esta nueva edición, se presentarán cocineros completamente desconocidos, a diferencia de las tres emisiones anteriores donde los participantes eran celebrities. Serán 16 participantes de todo el país, con la finalidad de que sea una propuesta realmente federal.

En un primer momento, se había especulado con que la conducción del programa podría realizarla figuras como Paula Chaves e Iván De Pineda e incluso habían circulado nombres como Laurita Fernández, Jey Mammon y Nico Occhiato. Sin embargo, finalmente será una de las protagonistas del “Wandagate” quien se hará cargo de la cuarta edición de este desafío culinario.

Con motivo de este nuevo proyecto, Wanda Nara se realizó todo un cambio de look, oscureciendo su largo pelo para dotarlo de un tono castaño oscuro, un look que la propia empresaria de cosméticos definió como "look rockstar".

Wanda Nara luciendo su pelo castaño: look "rockstar".

Para su estadía en Telefe, canal que transmitirá el programa, Nara tendrá un camarín exclusivo, bastante grande (tiene hasta living). "Puede vivir en Telefe prácticamente. Tengo más metros que en mi casa de fin de semana", expresó Nara en su cuenta de Instagram hace unos días.

La primera ganadora del reality fue Claudia Villafañe, y en la segunda se impuso Tomás Fonzi. En tanto, en la tercera la ganadora fue Mica Viciconte y en 2022, cuando se hizo una revancha con viejos participantes, resultó ganadora Sofía Pachano. Habrá que ver quien será el nuevo campeón o campeona de esta nueva edición.