Cuál es la diferencia entre las "chetas" y las "milipili"

"Cheta", "Milipilli" ¿Cuál es la diferencia? La humorista Daniela “La Chepi” se metió en el debate de las redes sobre si Julieta Poggio, una de las participantes favoritas de Gran Hermano, es una “cheta” o una “milipili”, dos calificativos que se suelen usar casi como sinónimos pero que no significan exactamente lo mismo. Por eso, la influencer disparó: “Podemos empezar a diferenciar entre chetas y milipilis?? Porque una cheta de verdad nunca se vestiria como julieta de GH”.

Luego, dio su explicación sobre la diferencia de ambos términos. Según la humorista, las “milipilis” “siguen la fast fashion: si se usa tiro bajo se ponen tiro bajo, son de maquillarse como una puerta y sos muy ostentosas con cosas que en general son caras pero no inaccesibles (onda las Jackie Smith). La cheta de verdad no te ostenta, pero si sos otra cheta reconoces al toque de dónde es lo que tiene puesto. No te usa uñas esculpidas ni de onda, y no se maquilla de día (de noche poco o casi nada). En verano usa lino”, argumentó.

También dijo que las milipilis “son naranjas, nadie sabe por que, es como el secreto de la sibarita”, haciendo referencia a la conocida publicidad de aquellas pizzas, cuyo leitmotiv era la pregunta “¿Por qué es tan rica?”, algo que nunca se terminaba de responder. Y grego: “Las chetas tienen bronceado natural o son completamente blancas”, aclaró “La Chepi”. “En conclusión la cheta tiene y la milipili finge MAS de lo que tiene”.

La explicación de la humorista se disparó porque a poco de iniciar la nueva edición del reality show, algunos catalogaron a Julieta Poggio como “la milipili” de la casa. Y en febrero, el resto de los participantes de la casa le había hecho un test para confirmar que efectivamente era una “milipili”.

Sucedió cuando “Los hermanitos” se encontraban en el jardín de la casa, y Julieta opinó que solo faltaba algo de música para que el momento fuera perfecto. “Ahí te das cuenta que es 'milipili'. A vos Juli te molestaba que te digan eso, pero sos la verdadera 'milipili'", sentenció La Tora. Acto seguido, comenzó el test: La Tora preguntó si es de “milipili” comprarse algo nuevo para salir cada semana, ante lo cual la respuesta de los participantes fue mirar fijamente a Julieta, dando a entender que ella era así. De acuerdo a las preguntas que los “hermanitos” iban haciendo, determinaron que Julieta era una “milipili” por cosas como llorar por una pollera o pedir un auto para ir hacia un lugar, por encima del transporte público.

El término “milipili” se utiliza comunmente para burlarse del estereotipo de la joven de buen pasar económico, fashionista y algo ingenua. Viene de la conjunción de los nombres “Milagros” y “Pilar”, los cuales, de acuerdo al uso popular, son comunes entre las adolescentes de ese estrato socioeconómico.