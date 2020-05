Daniela “La Chepi” Viaggiamiari: “Es difícil hacer humor en este clima”

Hace cuatro años, Daniela “La Chepi” Viaggiamari tuvo que reinventarse. Separada, con una hija de dos y despedida de la radio en la que trabajaba, se vio forzada a generar algún proyecto propio con el que poder mantenerse. Y cuando la tristeza mutó en bronca, su humor la salvó: comenzó a hacer videos de descarga, en los que el enojo fue virando a lo satírico, y de a poco fue encontrando un espacio en el que mostrarse y desplegar sus dotes de comediante. Lo que siguió fue una enorme identificación y una catarata de seguidores (más de dos millones en Instragram, entre los que se encuentran muchos famosos). También, la posibilidad de empezar a vivir de su propia creación de contenido en redes y hasta crear su show de teatro, “Ella”, y escribir el libro “Lo importante es ser feliz”. Todas cuestiones que se relatan fácilmente en unas líneas, pero que le significaron años de esfuerzo y trabajo duro, muchas veces abriendo camino en un rubro con reglas aún no impuestas.

Noticias: ¿Hay más competencia en estos días de cuarentena en las redes? Parecería que están todos haciendo contenido…

Daniela Viaggiamari: Sí, hasta los que no hacían tanto antes porque laburan en la TV ahora están en sus casas y en la misma situación. Hoy aparecen millones de posteos y antes éramos menos. Igual hay mucho de mostrar el cuerpo, la gimnasia… Pero cada uno tiene su público y sus seguidores fieles. Soy amiga de Belu Lucius, que también es influencer, por ejemplo, y ella tiene su público y su estilo, y esperan algo distinto del mío. Por supuesto que trato de superarme todo el tiempo e ir cambiando. Pero tampoco puedo producir tanto dentro de mi casa. Al principio había muchas ideas, y con el tiempo se empieza a complicar.

Noticias: ¿Consume este tipo de contenido de otros?

Viaggiamari: Sí, obvio. Hay algunos influencers que me hacen reír, otros me dejan pensando. Vero Llinás me hace reír mucho, me parece increíble cómo se adaptó y sumó a esta movida. Hay un chico súper joven con un humor muy bizarro, Lucas Spadafora, que me saca carcajadas. Y también me hace reír, aunque no esté de acuerdo con todo lo que dice, Martín Cirio. Pero todos nos vamos al pasto en algún momento…

Noticias: ¿Le es difícil hacer humor en este momento de tanta sensibilidad y corrección política?

Viaggiamari: Sí. El otro día subí una historia y a los dos segundos la bajé, porque me autocensuré. Isa estaba haciéndose la tonta porque no quería hacer la tarea, y me dijo que en cambio quería aprender chino. Así que le puse un tutorial y la filmé mientras lo veía, diciéndole “fijate cómo se dice en chino ‘hacé la tarea en vez de hacerte la boluda’”. Lo bajé porque pensé que me iban a crucificar por decirle boluda. Sé que es una expresión, pero este es un momento de deconstrucción, y hasta está bueno ponerse a pensar en lo que decimos naturalmente sin registrar. Por ese lado no está mal, pero a la vez se vuelve extremo. Subí también a redes una publicidad de una marca de jabones escribiéndonos con Isa en la mano la razón de por qué nos lavábamos. En mis manos puse “por mí” y “por ella”, y en la de Isa, “por todos”. Empezaron a decirme que por todos no incluía a las mujeres, que era por todes. O hice el chiste de que mis mayores preocupaciones del día eran si comer torta o pintarme las uñas, porque en este contexto no hay mucho más que hacer, y una respondió que era una irrespetuosa porque hay gente que no tiene qué comer.

Noticias: ¿Cuánto la afectan estas devoluciones?

Viaggiamari: Al principio me hacía muy mal. Por eso cuando abro el mensaje y empieza con “pero a vos te parece que…”, lo dejo. Aunque en ese último caso me harté y me puse a hacer historias. Expliqué que ya que piensan que las redes sociales son la verdad de la vida misma, les iba a contar mis preocupaciones. La primera, de qué voy a vivir hasta que se abra el teatro. Después, qué va a pasar con el padre de mi hija, que tiene una zapatería que claramente a esta altura se fundió. Cómo voy a seguir pagando mi obra social sin trabajar, algo que no puedo dejar porque tengo problemas graves de intestino y mi hija de riñones. Les puedo contar que mi hermano más chico vive en España y se quedó sin laburo, porque trabajaba en un hotel. Y que mi mamá de 73 está sola porque mi papá hace siete años tuvo un ACV y está internado en terapia intensiva. Hago humor y aparezco en la red social para hacerte reír, no para contarte mis problemas, pero los tengo.

Noticias: ¿Y qué les pasó a sus seguidores con ese lado B?

Viaggiamari: Por supuesto, la del mensaje inicial desapareció. Pero me empezaron a llover los mensajes con los problemas de cada uno. Y no quería generar que se metieran en la tristeza, quiero lo contrario. Quiero generar ideas, armar proyectos. Sin embargo, sé que hay que cuidarse mucho con lo que uno sube y dice. Más allá de la crítica, me parece que hay expresiones que podés no decir e igual podés hacer reír. Esto lo aprendí en dos años de radio con Iván De Pineda. Él es un tipo muy culto y fino que cuida mucho su imagen, y cuando me conoció me dijo que tenía que buscar metáforas en lugar de ser malhablada. Para mí fueron mágicos esos dos años, porque empecé a hacerlo y hacía reír el triple. Salí del lugar común y fue increíble. Porque no soy la Negra Vernaci, soy La Chepi y no me conoce ni mi mamá, así que tengo que ser graciosa desde otro lugar. Y en las redes sociales pasa lo mismo. Si querés hacer reír o mostrarte sexy no hace falta mostrar el culo o las tetas. Podés hacerlo con el mensaje. Soy obscena en mi vida, pero me parece que ni en las redes ni en el teatro hace falta. Además, hay muchas adolescentes que te toman de ejemplo. Una chica de 16 años el otro día me dijo que no podía creer mi cuerpo, que a su edad ella estaba llena de celulitis y estrías. ¡Pero tengo anorexia nerviosa!

Noticias: ¿Le importa incluir ese tipo de mensajes dentro de su humor?

Viaggiamari: Sí, claro, trato de hacer notar esas cosas. Veo mucho los portales de noticias para marcar ciertas cuestiones irreales que a la gente le hacen mal. Todas las famosas hoy se ponen filtros y parece que tienen la piel increíble, los dientes blanquísimos, y son chicas de mentira. Mi hija tiene seis años y mira Tik Tok y no puede creer el pelo y la cara de algunos usuarios, y son todos filtros. ¿Después cómo la consuelo cuando me dice que “odia sus rulos del costado”?

Noticias: Isabella aparece en muchos de sus videos, ¿cómo lleva la exposición?

Viaggiamari: Ahora está copada con Tik Tok, pero la cuido mucho. Lo mira en su tablet y a la noche se hace la Tini (Stoessel) y juega a ser youtuber. Miro mucho lo que hace; el otro día se filmó bailando “yo perreo sola” y se lo hice bajar. Aunque no sabe perrear, no me pareció. ¿Pero cómo le explicás por qué lo bajás? ¿Cómo le digo que hay gente que lo puede ver y pensar cosas horribles? A la vez, hay días que estoy grabando con el celular y ella sale atrás y me dice que no quiere. La respeto siempre. Ella es artista, le gusta actuar, tocar el piano. Pero cada cosa que quiera hacer tiene que ser de manera profesional, estudiando antes. No como yo que fui pegando manotazos de ahogado porque mi familia no tenía guita. No estudié nada, aprendí por hambre. Pero para ella la prioridad es el colegio.

Noticias: La pasó mal en este ambiente, ¿no le da miedo que se meta en lo mismo?

Viaggiamari: Me da cosa por el lado de la frustración. Desde los 16 que laburo en esto, empecé en “Feliz Domingo” e hice un montón de tiras, estuve en todas las de Cris Morena. De eso la gente no tiene idea. Pero un día me rendí, porque veía que siempre eran las mismas caras las que llegaban. Me frustré mucho, eso de hacer el casting para que después la protagonista sea Carla Peterson es tremendo. ¿Para qué hicieron un casting con gente normal? Mil veces me dijeron “lo que me reí”, y me fui a casa pensando que había quedado. Pero no. Ahora en la cuarentena subí a YouTube mi show del teatro entero, para que la gente sepa que no soy una chica de videítos nomás, porque muchos no me fueron a ver. Y en uno de los monólogos cuento que soy una chica de “casi casi pero no”. Solo se me dio cuando quedé para cantar con Cacho Castaña. Pero costó, y todo eso previo me da mucho miedo para Isa. Sé que esa mala sangre la puede tener incluso trabajando en un banco, pero me gustaría que no.

Noticias: ¿Cuánto exponerla fue algo consensuado con el padre?

Viaggiamari: No, somos padres separados y hablamos solamente cuando hay algún inconveniente o ella está en la casa del otro. Como soy consciente de cómo y dónde mostrarla, no hay problema. Sobre todo porque ve que ella lo disfruta. No la expongo meneando en tanga delante de ella… De hecho en el colegio no solo no le hacen bullying sino que la siguen, el otro día me contó que un nene de un grado más grande gusta de ella y le dijo que la veía en redes. He leído a 20.000 famosas diciendo que no les parece exponer a sus hijos y después se filman los partos. Pero es que al final, es un orgullo y querés compartirlo. Entrás al perfil de cualquier madre y está mostrando a su hijo. La única diferencia es que yo tengo más seguidores.

Noticias: ¿Le gustaría tener otro hijo?

Viaggiamari: No, estoy bien así. Por supuesto que si viene, suponiendo que tuviera pareja, lo voy a amar. Pero más adelante, teniendo una casa con más espacio, sí me gustaría adoptar. Lo hablé con Isa y está de acuerdo. Me encantaría darle a un niño y a mí la oportunidad.

Noticias: ¿Cuánto énfasis le pone a su faceta de cantante?

Viaggiamari: En el show la base es el humor y atado a eso está la música. Porque cuando me preguntan qué soy, la respuesta no es una sola. Soy cantante, actriz, humorista. No lo muestro mucho en las redes, porque la gente está acostumbrada a verme desde el humor. De hecho, cuando termine la cuarentena quiero grabar el videoclip de los dos temas que tenemos escritos con mi pianista. La música está ahí, pasa que nunca me animaba a explotarla. Y ahora pensé ¿por qué privarme de eso?