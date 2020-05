La metamorfosis de Viviana Canosa: de la frivolidad a pagar velatorios

Viviana Canosa arranca la charla contando que en su casa armó una especie de búnker solidario desde donde colabora con dinero y gestión a distintas causas. “El poder que te da el medio tiene que ser para ayudar. Yo a la solidaridad le dedico por lo menos cuatro o cinco horas al día. Ahora estoy muy conectada con Lili, una mujer de La Matanza que da de comer en 35 comedores. Ayer lo llamé al ministro Arroyo (Daniel) porque no estaba llegando la comida y conseguí que dos empresarios le mandaran dos camiones de alimentos. Lo tuve que llamar a Berni (Sergio) para que los punteros no me cagaran la comida en medio del traslado”. A Martina, su hija de casi 7 años, le habla claro sobre desigualdad social y por eso la última Navidad le contó quiénes eran Los Reyes y Papá Noel. “No me parecía que pidiera cosas exorbitantes, como un teléfono. Le conté y le dije que no era justo que a un chico le llegara una bici y a otro nada, que tenía que empezar a aprender que el mundo era desigual”. “¡Con razón! Fue horrible lo que me compraste el año pasado”, le contestó. Ella de chica quería ser grande para ganar independencia y plata. “No tengo mucha noción de qué es ser feminista o no feminista pero, por lo que se supone que es el feminismo de estos tiempos, creo que yo era feminista sin saberlo”.

Noticias: Siempre repite que le da miedo quedarse sin trabajo, como si decir lo que piensa fuera una amenaza.

Viviana Canosa: Pero con una diferencia, antes tenía miedo de quedarme sin laburo, ahora sé que es una posibilidad pero ya no me da miedo. Para mí la guita siempre es importante porque sirve para ayudar. Por ejemplo, te cuento que pago velatorios…

Hace unos diez años fue a una capilla muy pobre de La Matanza y se enteró que en una piecita que habían levantado a un costado velaban a los chicos del barrio muertos por el paco y que sus familias no podían pagar un servicio. “A partir de ahí me conecté con una gente y cada mes deposito una plata para quien necesita velar a su ser querido. Es como algo muy delirante pero a mí me da mucha tranquilidad”. Explica que no le sobra el dinero pero que en épocas difíciles le indica a su contadora que le transfiera a gente que quiere y sabe que la está pasando mal.

Noticias: ¿Usted acepta eso del mismo modo?

Canosa: A mí me cuesta mucho, pero ahora quiero recibir. Es más, cumplí años en medio de la cuarentena y un pretendiente telefónico al que no conozco, pero tenemos un amigo en común, me dijo: “Como sé que sos tan solidaria, decime a qué lugar puedo hacer una donación importante y es mi regalo de cumpleaños”. Le mandé a Lili un camión lleno de comida, mucha plata, y ese día dije: “Aprendí a recibir”.

Noticias: ¿Y cómo siguió la cosa con él?

Canosa: No siguió porque en cuarentena no tengo energía (risas). No te soy de sexo virtual, me cuido como loca, me la paso lavando platos, lavando ropa, con mi hija, no tengo tiempo. He estado mucho tiempo sin sexo y puedo seguir estándolo y ahora no toco a un tipo ni con un palo a dos metros.

A fines de marzo, a poco de empezar la segunda temporada de su programa “Nada Personal” (canal 9, a las 23), y después de años de descarnada guerra con Jorge Rial, Canosa salió al aire en “Intrusos”. Allí afirmó que durante seis años había estado prohibida por política y que la salida de canal 9 en el verano de 2013 había tenido que ver con la línea editorial de quien en ese momento era su marido (Alejandro Borensztein). “Hoy te lo entiende todo el mundo, pero en ese momento… De la noche a la mañana, me quedé en la calle. Por eso mi reivindicación al canal y mi agradecimiento porque me echa de la nada y por política y me vuelve a llamar por política”.

Noticias: ¿Reivindica al canal en vez de pedir explicaciones?

Canosa: Cualquiera en mi lugar hubiera hecho un juicio laboral, yo no porque nunca me siento víctima de nada, aunque no te voy a negar que era un gran momento personal y profesional y se diluyó. Igual a la distancia lo súper agradezco porque fue como un cachetazo a mi ego, me reconstruí, fueron ocho años en los que fui madre, hacía terapia todos los días, me deprimí, lloré, me casé, me separé, me divorcié, tuve un cáncer de mama, no le encontraba la vuelta al trabajo, me quería dedicar a otra cosa, no sabía a qué…

Noticias: Pero ahora dijo: “Fui prohibida por política” y antes: “Decidí ausentarme de los medios para desintoxicarme de mí”. ¿En qué quedamos?

Canosa: Fue una mezcla porque me echaron y también me desintoxiqué de mí porque me metí en un camino más espiritual del que venía teniendo, me ocupé más de los demás. Me encantó formar una familia y me frustró mucho que mi familia no fuera lo idílica que hubiera querido, mi divorcio fue muy traumático para mí. Para mí todo es muy traumático porque soy muy dramática (risas).

Noticias: ¿Se siente como una encarnación de una heroína de la tragedia griega que se reinventa?

Canosa: Es que me tengo que reinventar porque no me queda otra (risas). Después la tragedia se transforma en comedia, porque te acordás de todo lo que lloraste por un hombre o porque te fuiste de la tele y todo siempre es a favor. Si uno pudiera aceptar cuando sucede, mirar para adelante y no ahogarse en un vaso de agua… Sigo siendo peleadora, guerrera, luchadora pero ya no peleo desde la reactividad. Si lo puedo modificar, lo intento; si no puedo, lo dejo, que vaya fluyendo. No me peleo con las situaciones, las acepto.

En el primer programa de “Nada Personal” 2020 entrevistó al presidente Alberto Fernández. “Vengo de hacer unos retiros espirituales, en Rocha y me dijeron que hay que ponerse la mano izquierda en el corazón ¿se anima a ponerla? Porque yo quiero que haga autocrítica, que me cuente la verdad, que les cuente la verdad a los argentinos”, lo encaró mientras le señaló que tenía cara de cansado y que estaba perdiendo el pelo. En octubre de 2019, el rumor era que Canosa tenía un romance con AF. Ella dice que fue “otra hijaputez” pero que habló con él y, después de confesarle su vergüenza, acordaron que nada afectaría su trato amistoso.

Noticias: En la reinvención, pasó de ser la frívola…

Canosa: (interrumpe) Pero nunca lo fui, eh. Yo vendía frivolidad pero no lo era, siempre fui una mina muy profunda.

Noticias: ¿Ahora qué vende?

Canosa: Ahora vendo compromiso, mi compromiso con la gente, si se puede llamar que lo vendo, ¿no? Yo estoy del lado de las víctimas, del lado de los que necesitan, del que no tiene voz.

Noticias: Le decía que desde la imagen pública, al menos, pasó de ser la que jugueteaba con los aires de diva, a publicar dos libros de autoayuda y ahora a una comprometida social.

Canosa: Diva nunca me creí, pero me había armado un personaje que me resultaba bastante cómodo en un medio misógino y machista, extorsionador, que te bajaban de programas como nada. Recuerdo ese pasado con mucho dolor. Recién el último año de la tele (2012), en el que yo ya estaba enamorada y embarazada, empecé a sentir que mi vida era una vida más allá de mi trabajo. Con Bruno (Barbier, de quien se separó en 2011), el ex de Juliana Awada, que tenía a su hija Valentina, ya había empezado a entender que me gustaba la vida familiar. De hecho sigo hablando con él, me llamó para el cumpleaños y me ayudó con una donación muy importante a Juan Grabois.

Noticias: ¿Cómo tomó la decisión de transmitir en vivo una ecografía en medio de la campaña por las dos vidas en 2018?

Canosa: El año pasado me llamaron para que me candidateara como senadora, no sé ni de qué partido, por estar, entre comillas, a favor de las dos vidas. Respeto lo que cada mujer decida hacer con su vida. Yo creo en la vida desde la concepción. No me arrepiento de lo que hice. Me dio mucha pena porque veía que todos los verdes y las verdes tenían gran difusión en los medios, que era como antiguo o raro ser celeste y les dije que los iba a ayudar. Lo hice con todo el amor del mundo. Una de mis mejores amigas del colegio se suicidó a los 21 años y dejó una carta donde decía que abortar era lo peor que había hecho en su vida, eso me marcó un montón. Después no me expuse nunca más y trato de no tocar el tema porque siento que hiere muchas susceptibilidades.

Noticias: Supongamos que tras la cuarentena, hay una movilización a favor de la legalización del aborto y otra a favor de la no legalización. ¿Lo volvería a hacer?

Canosa: No, ya no porque es un tema que me parece súper sensible y creo que públicamente quedó claro cómo pienso. No quiero estar en el medio de unos y de otros para que no se peleen. Trataría de sumar llevando a mi programa de tele a un azul y a un verde para que debatan con criterio y dignidad. Ya no busco polémica, busco un debate.

Noticias: ¿Por qué no aceptó ser una especie de Amalia Granata?

Canosa: Porque todavía no estoy preparada para eso y además porque a mí me gusta más todo lo social. Yo respeto mucho el trabajo de Amalia, me parece que ha evolucionado un montón. Siento que tal vez soy más útil hoy desde un medio de comunicación y que seguramente en un futuro lo mío tenga que ver con todo lo social.