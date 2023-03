Cómo funciona la app para retirar vídeos sexuales de la web y redes

Muchas personas, y mucho más entre jóvenes y adolescentes, comparten -a veces bajo coacción- contenido de índole sexual que termina filtrándose en redes sociales y la web. Take it Down es la herramienta que se propone devolverle a las personas el control sobre su intimidad para bloquear dichos contenidos no autorizados. La misma está financiada por Meta Platforms -propietaria de Instagram y Facebook - y gestionado por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

Para utilizar Take It Down, el usuario, de forma anónima, puede generar una huella digital de la imagen. Esta huella consiste en un conjunto único de números que le asigna a la imagen un valor hash: es decir, una suerte de algoritmo que opera en cadena. Esto permite identificar la copia exacta de esa imagen o video en internet. Diversas plataformas de empresas están implicadas en la iniciativa de Take It Down, y las mismas detectan una imagen o video que coincide con ese código pueden tomar medidas para limitar la difusión y eliminarlos.

Algunas de las páginas implicadas en Take It Down son Facebook e Instagram de Meta y Yubo, OnlyFans y Pornhub, páginas que son propiedad de Mindgeek. Si la imagen está en otro sitio que no sean esos, o si se envía de forma encriptada por WhatsApp, lamentablemente no podrá ser retirada. De momento, Twitter y TikTok no forman parte de Take It Down, pero desde la herramienta apuestan a que cada vez más empresas se involucren para encontrarle una solución a este problema.

Se debe tomar en cuenta que en el caso de que alguien altere la imagen original recortándola, añadiendo un emoji o convirtiéndola en un meme, entre otras posibilidades, precisa de un nuevo hash al convertirse en una nueva imagen. Aquellas visualmente similares, tendrán huellas parecidas, con una diferencia de un solo carácter. El sitio funciona tanto con imágenes reales como con imágenes generadas por inteligencia artificial y deepfakes.

"Take It Down está pensado específicamente para las personas que tienen una imagen que creen que ya está en algún lugar de la red, o que podría estarlo", comenta Gavin Portnoy, portavoz del NCMEC. Además, las personas que han practicado sexting con sus parejas y de las que luego se difunde su imagen sin su consentimiento (o incluso víctimas de sextorción), pueden emplear esta herramienta para combatir el abuso y la explotación infantil.



La aparición de esta herramienta es importante si se toma en cuenta que de acuerdo a estadísticas sobre menores, extorsión y prácticas de sexting, un 23% de los menores entre 12 y 15 años recibe peticiones sexuales de adultos por internet, según un estudio de varias universidades españolas realizado a 1.029 adolescentes. Según este informe, el 14% asegura haber interactuado con el mayor de edad enviando fotos o vídeos sexuales. La petición sexual reportada por los menores fue mucho más común en chicas (un 74,5% del total) que en chicos (25,5%). Además, el NCMEC está observando un aumento de las denuncias de explotación infantil en Internet: recibió 29,3 millones de denuncias en 2021, un 35% más que en 2020.