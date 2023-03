VIDEO: Qué dijo Yanina Latorre tras el debut en C5N de Dady Brieva

Luego del estreno de “Peronismo para todos” (C5N) el nuevo programa de Dady Brieva, Yanina Latorre lanzó una contundente crítica sobre el mismo. "Solamente porque es kirchnerista se siente con el poder para sentarse a decir pelotudeces", sentenció la panelista de LAM (América TV) acerca del ex Midachi. Y es que Brieva, un declarado peronista y kirchnerista, pensó su nuevo show televisivo para, según sus palabras, “revitalizar y remover un poco ese ADN peronista”, mezclando contenido de actualidad con un humor alineado a sus convicciones políticas. Latorre, por su parte, se ubica en el otro lado de la “grieta”.

“Dady no hace un laburo periodístico y no hace un laburo de investigación”, comenzó la panelista. Luego Latorre deslizó que no le parecía conveniente para Brieva visibilizar su posicionamiento kirchnerista porque “queda engrapado, como le pasó a Flor Peña, que le costó mucho sacarse el estigma”, manifestó Latorre, recordando el drama que significó para la actriz de “Casados con hijos” reconocer que estaba a favor del gobierno durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Luego, Latorre rememoró el momento en el que Brieva afirmó en el 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri, que deseaba que los argentinos “la pasaran mal” para que no volvieran a votar por el gobierno macrista. “Me parece poco responsable en un ciudadano y en un tipo que tiene voz y la gente lo escucha (...) La verdad yo no quiero que les vaya mal, porque les va mal a ellos y nos va mal a todos nosotros”; opinó Latorre. “Dady es del pensamiento de que no le importa que le vaya mal al pueblo si no están los K en el poder, y a mi eso me parece tétrico”, agregó, concluyente.

“Peronismo para todos” debutó el fin de semana con bastante éxito: llegó a hacer picos de 2,7 puntos de rating. El programa es una sátira a “Periodismo para todos” de Jorge Lanata, que el periodista supo conducir en El Trece y que fue, en tiempos de kirchnerismo en el poder, uno de los programas más opositores al gobierno. Incluso, en un primer momento, había trascendido que el programa de Brieva se iba a llamar igual al de Lanata. El programa de Dady también contiene incluso secciones homólogas al del periodista, como “El gorila de la semana”, la versión “peronista” de “El boludo de la semana”, donde Lanata se burlaba de los dichos y declaraciones de funcionarios del kirchnerismo.

Así mismo, Ángel de Brito, conductor de LAM, informó que Jorge Lanata “le enviaría una cautelar” a Brieva debido a lo similares que son los formatos de ambos programas. "Es así, yo creo que ya la envió. Está encaminado, Jorge no quiere hablar todavía públicamente", agregó Latorre.

