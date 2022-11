Luciana Panke: "Que Lula esté casado con Janja da Silva lo favorece"

Luciana Panke es especialista en comunicación política y autora de "Campañas electorales para mujeres". En diálogo con NOTICIAS, analiza el rol de Janja da Silva durante la campaña que llevó a su marido, Lula da Silva, a ganar por tercera vez las elecciones presidenciales.

NOTICIAS: ¿Cuál fue el aporte de Janja a la campaña?

Luciana Panke: Uno de sus retos ahora era, justamente, conversar con las mujeres. Durante su Presidencia realicé una investigación sobre sus discursos en el Día de la Mujer. Su contenido siempre hablaba de las amas de casa, de las mujeres que se quedan con sus familias. Tenía una mirada muy tradicional. Ese trabajo ya tiene más de una década. En ese tiempo no solo cambió Brasil, sino también Lula. Hoy, estar casado con alguien más joven, inteligente y preparada lo favorece. Además, el rechazo de las mujeres era muy fuerte tanto a Lula como a Bolsonaro. Por eso su presencia fue muy clave para fortalecer la imagen de sus maridos.

NOTICIAS: ¿En qué se diferencian el perfil de Janja con el de Marisa, la esposa anterior?

Panke: Marisa no participaba, no hablaba en público y era una mujer muy discreta. Tenía el perfil de una mujer dedicada a su casa. En el 2012, antes de que Lula fuera reelegido, hubo mucha presión porque no se la veía así que decidió aparecer en algunos spots, pero nunca quiso involucrarse mucho más.

NOTICIAS: ¿Qué espera la sociedad brasileña de las primeras damas?

Panke: Brasil es una sociedad a menudo muy conservadora. Por eso se espera que las primeras damas trabajen en cosas de "mujeres", como la infancia. Es una discriminación tremenda.

NOTICIAS: ¿Cuánto influye que un candidato esté o no casado en Brasil?

Panke: El matrimonio es muy valorado. Cuando un hombre homosexual fue electo gobernador, de hecho, hubo un gran revuelo. Pero la pareja tradicional y conservadora sigue siendo clave. Si Lula hubiera estado soltero, se hubiera elegido otra estrategia de campaña como, por ejemplo, "el viudo", algo similar a lo que hizo Cristina.