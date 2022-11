VIDEO: La terrorífica campaña de turismo folk que lanzó Suecia

La Oficina de Turismo de Suecia realizó una perturbadora campaña publicitaria para promocionar al país como destino turístico: un corto donde se puede observar la belleza de los bosques suecos, pero también una historia de horror entre un turista y una joven misteriosa.

Para lograr esta campaña, llamaron como colaborador a un entendido en el terror: el novelista sueco John Ajvide Lindqvist, autor de la ya clásica novela de vampiros "Déjame entrar" (adaptada al cine en 2008 y 2020). Lindqvist desarrolló una breve audio-historia donde la misteriosa voz de una joven invita a los turistas a conocer los bosques suecos y fascinarse con su misterio “Bienvenidos a mi hogar. Yo soy Suecia. Y este lugar es mi alma. Estás aquí ahora. ¿Qué es lo que escuchaste?”, comienza el audio mientras se muestra a un turista internándose en unos bosques donde se oyen voces extrañas.

De pronto, el turista se encuentra con una misteriosa joven vestida de blanco. “Ella es la cosa más bella que viste jamás", continúa la voz. El turista y la joven comienzan a caminar por el bosque, y el desenlace de la historia invita a los más valientes a visitar el curioso destino. “Cuando ella te llame por tu nombre, tu volverás. A Suecia. Al bosque. A mí”, finaliza la voz de la joven.

Las imágenes siniestras del bosque evocan clásicas películas de terror al estilo “La bruja de Blair” o los truculentos policiales del autor sueco Henning Mankell (algunos de ellos con sus respectivas versiones en Netflix).

Pero lo más novedoso de esta campaña, además de su uso del terror, es que es solo un pequeño preview de la historia. Solo se podrá escuchar entera estando en los bosques suecos, debido a las restricciones geográficas impuestas por la Oficina de Turismo como parte de la estrategia de marketing.

Otras publicidades perturbadoras

Aunque parezca raro, no es la primera vez que lo perturbador y lo terrorífico son usados por la publicidad para llamar la atención, y de hecho esta campaña sueca es de los ejemplos más sutiles. Lo interesante de cada uno de estos casos es que desafían convenciones clásicas del marketing: lejos de querer vincular al potencial cliente con emociones agradables que lo atraigan a comprar el producto, estos ejemplos parecen buscar ante todo el shock, un impacto que haga que quien los mire no pueda olvidarse de la marca (a como de lugar).

En el año 2006, poco después del lanzamiento de la PlayStation 3, Sony Computer Entertainment realizó una publicidad para promocionar su consola de juegos “Play Beyond”. Para hacerlo, optaron por un siniestro comercial donde un bebe de juguete observa el producto en un cuarto enteramente blanco y vacío. El bebe, visiblemente grotesco, comienza a balbucear y luego a reír de una forma macabra. Y termina diciéndole “mami” a la consola.

La ya desaparecida empresa de helados estadounidense Little Baby's Ice Cream también incurrió en este tipo de estrategia. Lejos de mostrar gente alegre comiendo conos de helados de colores, la empresa eligió mostrar una extraña criatura, aparentemente echa de helado, que con una cuchara se va comiendo partes de su cabeza mientras mira al espectador fijo a los ojos. “Hay una buena razón para mi piel exquisita. Y su brillo. Y mis poros tan claros. Yo como Little Baby's Ice Cream. Me mantiene joven. Me mantiene ligero. Salto de actividad en actividad. Amo mi trabajo. Amo mi vida. Cuando coman Little Baby's Ice Cream brincaran, y agitarán la cabeza, se abrazaran y se chocarán los cinco entre ustedes con gran entusiasmo. Es un momento especial”, dice la voz que acompaña la perturbadora imagen.

Otro caso de una gran empresa que se valió de un imaginario terrorífico es nada menos que Nike, la marca de ropa y calzado deportivo. En el 2000, durante los Juegos Olímpicos, la marca lanzó una publicidad donde la corredora olímpica Suzy Favor Hamilton era perseguida por Michael Myers, el asesino de la saga de películas de terror “Halloween”. Hamilton logra escapar - ya que correr es justamente su especialidad - y Myers termina resignándose, agotado de correr. “¿Por qué hacer deporte? Porque vives por más tiempo” dice la leyenda que aparece en la imagen. De no haber sido por su estado físico y su calzado deportivo, quizás Hamilton se convertía en otra víctima más del asesino enmascarado.

La empresa de teléfonos móviles británica Phones 4 U recurrió al terror en más de una oportunidad. Uno de sus comerciales evoca las películas de zombies. En él un chico corre aterrado a través de un bosque, escapando de algo. Por un momento cree estar a salvo detrás de un árbol, pero un muerto viviente se le aparece al lado para hacerle un comentario sobre el producto. Anteriormente, Phones 4 U lanzó una publicidad donde una mujer camina sola por un estacionamiento. Sintiéndose acechada, logra entrar a su auto, pero es sorprendida por una siniestra niñita, muy similar a la de la película de terror “La llamada”, quien también le ofrece una recomendación.

