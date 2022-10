Madonna y el sexo: momentos más provocadores de la reina del pop

Madonna (64) causó revuelo esta semana al participar de un reto en Tik Tok, en el que había que arrojar una prenda de ropa interior dentro de una canasta, y quienes no acertaban, "eran gays". “Si fallo, soy gay”, decía el texto del video en el que Madonna se filmó arrojando una prenda íntima a una canasta y fallando a propósito. El video rápidamente se volvió viral.

La noticia causó revuelo en redes, sobre todo porque hace pocos días, durante la Semana de la Moda en New York, Madonna se había dado un beso apasionado con la cantante Tokischa, con quien también se besa en el videoclip de la nueva versión de la canción “Hung Up”. Sin embargo, aun no se sabe si se trata de un chiste o la cantante realmente hizo una declaración seria sobre su sexualidad.

Madonna siempre usó su sexualidad y su interés por el erotismo como su marca registrada, y los utilizó desde el inicio para provocar a seguidores y detractores, así como para marcar tendencias. En septiembre de 1984, cuando la cantante recién iniciaba su carrera, lanzó “Like a Virgin” (“Como una virgen”), canción que se convirtió en la número 1 de los rankings de Estados Unidos durante diciembre de ese año, en plena época navideña. En la letra, Madonna habla de un amor que la hace sentir “como una virgen, tocada por primera vez”.

Ese mismo año, Madonna fue la gran estrella del primer MTV Award, cuando apareció vestida de novia para cantar su reciente hit. En un momento de su actuación, uno de los tacones que estaba usando se le salió y la artista rodó por el suelo. Pero fiel a su estatus de “show woman”, que la acompañaría a lo largo de todo lo que vino después, Madonna decidió improvisar, rodando por el piso y tocándose con sensualidad, en lo que resultó ser luego un momento icónico de la historia de la música pop.

La imagen dejó perplejo al público que se dividió rápidamente entre quienes amaban la reivindicación del placer que Madonna proponía y la parte más conservadora de Estados Unidos, quien se escandalizó ante la osadía de la “virgen”.

Pero esto fue solo el comienzo de la provocación. En 1989 Madonna lanza “Like a Prayer”, cuyo videoclip fue nombrado por MTV como “el más transgresor de la historia” y que despertó la ira de la Iglesia y el conservadurismo norteamericano. En el video, cargado de símbolos e imaginería religiosa, Madonna corre entre cruces ardiendo y le canta su amor a un Cristo que, lejos de la representación convencional, se trata de un muchacho negro.

La diva describió “Like a Prayer” como una canción sobre una joven apasionada "tan enamorada de Dios que es casi como si él fuera la figura masculina en su vida". Con esta combinación entre religión y sexualidad, y poniendo sobre la mesa el tema del racismo en Estados Unidos, el videoclip fue nombrado por MTV como “el más transgresor de la historia”, y la canción logró vender cinco millones de copias y alzarse en el número uno en 15 países.

La imagen de Madonna besándose con un Cristo negro en "Like a prayer" causó revuelo en el sector más racista de Estados Unidos.

Pero durante los 90’s la intérprete de “Vogue” daría un paso más allá. En el videoclip de su canción “Justify My Love”, Madonna protagonizó escenas eróticas en una especie de hotel parisino donde aparecía con un look que hacía clara referencia a Marilyn Monroe, ídola de la cantante y a quien ya había homenajeado en el videoclip de “Material Girl”. En “Justify my love” también hay desnudez y homoerotismo, y fue uno de los primeros vídeos censurados por MTV, Much Music y otras cadenas de televisión musical por considerarlo “pornográfico”.

Más tarde, en 1992, la cantante publicó “Sex”, un libro repleto de fotografías con alto contenido erótico y muy explícitas, donde posaba desnuda besándose y tocándose modelos tanto hombres como mujeres; imágenes cargadas de juego, picardía e incluso sembrando la idea de fantasías sadomasoquistas.

El libro, cuyas tapas eran de aluminio y se vendía en una bolsa plastificada - en alusión al preservativo - no se podía abrir en los locales de venta por expreso deseo de la artista: había que comprarlo y correr a verlo a casa.

“Sex”, que se publicó un día después de que saliera a la venta el álbum “Erótica”, pasó desapercibido en su momento, pero con el tiempo se convirtió en un objeto de culto, y hoy cada ejemplar vale cientos de dólares.

En el videoclip de la canción “Erótica”, que le da nombre al quinto álbum de la cantante, Madonna también explotó su sensualidad, con imágenes donde se la puede ver prácticamente desnuda o incluso con un look varonil, usando un antifaz y una fusta, en un estilo “dominatrix”.

Sus críticos continuaron cuestionándola, y para ellos, en 1994, Madonna compuso "Human Nature". La canción incluye en su estribillo algunos versos dedicados específicamente a sus detractores: "I'm not your bitch don't hang your shit on me" (“no soy tu perra, no me tires tu mierda”). "Human Nature" no fue de las canciones más exitosas de su carrera, y hasta tuvo problemas para ser transmitida en las radios.

"Exprésate, no te reprimas", dice Madonna en su canción "Human Nature".

Ya en el 2003, Madonna volvió a explotar su fetiche por el homoerotismo, con el histórico beso que le diera a la princesa del pop, Britney Spears y a Cristina Aguilera durante un show que dieron por los MTV Awards del 2003. Aguilera y Spears iban vestidas casi “de novias” y Madonna usaba un conjunto negro, con chaqué y galera, que la hacía verse muy masculina a comparación de las otras dos figuras. Madonna, con su ambigüedad y desprejuicio, nuevamente regalaba a su público un momento icónico del pop.

En junio, Madonna y Britney recrearon el beso en Instagram, cuando esta última se casaba con el modelo San Ashgari. “Britney, te ves tan feliz y enamorada. Les deseo a ti a a Sam todo lo mejor. La otra noche fue tan divertido y sudoroso”, decía el posteo que la diva del pop subió a sus redes luego del evento.