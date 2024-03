Quiénes son los dirigentes que enfrentan al Gobierno en la calle

Si la política se pudiera graficar, la situación que vive el país podría representarse con una partida de ajedrez. El color es indistinto. Pero la primera línea de peones, de un lado, son los decretos y recortes presupuestarios, mientras que las fuerzas opositoras son los que usan pañuelos, se empoderan con palos y cortan las calles. Ahora bien, yendo a las líneas del poder real, detrás de esos brazos armados se encuentran, de un lado, Javier Milei y sus dos ministras encargadas de la temática, Patricia Bullrich y Sandra Pettovello, mientras que del lado opuesto aparecen los líderes piqueteros, Dina Sánchez (Frente Darío Santillán), Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista y Combativa) y Eduardo Belliboni (Polo Obrero).



Por el momento, todas las partidas las viene ganando el Gobierno, aunque este domingo 24 de marzo, a 48 años del golpe de Estado de 1976, se volverán a ver las caras en una marcha que promete hacer ruido. Ambos redoblarán sus energías, los piqueteros en su protesta por la falta de alimentos en los comedores y por la baja de planes, y el Estado con su protocolo antipiquete para que la ciudadanía no se vea perjudicada en su habitual circulación.



Panorama. A través de un comunicado, las diferentes agrupaciones piqueteras informaron que en los 45 mil comedores que había registrados, el promedio de asistentes era de 100 personas, cifra que en los últimos años se fue triplicando, debido a que se iban sumando trabajadores con empleo formal que ya no llegaban a fin de mes. Si bien muchos de los asistentes tenían la tarjeta Alimentar, tal importe no garantizaba la comida de todos los días del mes, por lo que terminaban acudiendo igual a estos establecimientos. Desde diciembre del 2023 la llegada de los alimentos se frenó, por lo que estos comedores comenzaron a trabajar con donaciones y aportes de pequeños negocios cercanos, pero mucho de ellos cerraron y otros pasaron de ofrecer comida cinco días a la semana a solamente dos.



Por su parte, desde las oficinas del Ministerio de Capital Humano de Pettovello afirman que el 55 por ciento de los comedores registrados no existían y que solo el 8 por ciento de los alimentos que salían de las arcas del Estado tenían una trazabilidad confirmada, por lo que se desconocía el destino real el resto. También denunciaron sobreprecios en todos los productos y en la distribución de los mismos, poniendo un manto de duda sobre la honestidad de la actividad realizada por los ex ministros Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz en la gestión de Alberto Fernández.



Provocaciones. Otra figura del mismo Gobierno que confronta en cada una de sus declaraciones es el vocero presidencial Manuel Adorni. Fue mientras hacía un streaming jugando al videojuego Age Or Empires. “Les estoy dando duro para que no me vengan a romper las pelotas. Pedían 500 piezas de oro y como les di solo 200, siguen el conflicto. Son como los piqueteros de la 9 de Julio” sentenció.



Pero del otro frente, alguien que no se amedrenta ante a las chicanas del Gobierno ni con los retuits del presidente Milei es Juan Grabois, referente del MTE y ex precandidato presidencial de Unión por la Patria. “El pueblo organizado y los humildes van a frenar a estos cancheritos desalmados. Que hoy la cuenten como quieran, pronto se les va a caer la careta. El hambre es el límite”, declaró.

Quien redobló la apuesta y va por más este domingo 24 de marzo es el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. En las últimas marchas piqueteras, como la del lunes 18, que paralizó a toda la Capital, asumió el protagonismo intermediando en cuanta redrada se generaba entre la policía y los manifestantes. “Si Milei continúa con su política de no diálogo, tendremos que derrotarlo con un plan de lucha”, dijo.



En los piquetes del lunes pasado por primera vez hubo escenas de represión. El protocolo antipiquete de la ministra Bullrich ya no logra mantener a los piqueteros sobre las veredas.



La lucha está planteada y desde los sectores populares llaman a acrecentar cada vez más el volumen de las marchas. Por su parte, Emilio Pérsico se defiende de las acusaciones por fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. “Ahora van contra mí. Esta gente es fácil, cuando nos movilizamos por el hambre, atacan a un dirigente social. Las marchas son cada vez más grandes por su desidia”.

Galería de imágenes