La influencer que documentó el proceso de su cáncer en redes sociales

Elena Huelva, una influencer andaluza que se dedicó a visibilizar y generar conciencia sobre el sarcoma de Ewin, falleció a los 20 años de edad. A los 16, Elena había sido diagnosticada con este raro tipo de cáncer, y desde entonces se dedicó a visibilizar la enfermedad, principalmente a través de su cuenta de Instagram y de su libro, lanzado en septiembre de 2021, intitulado “Mis ganas ganan”, la consigna que usaba como hashtag en muchas de sus publicaciones.



Su familia fue la encargada de comunicar la noticia a través de la cuenta de Instagram de Huelva. "Desde esta mañana Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo", se leía en una story. Además, esta misma mañana, Elena realizó su último posteo en la red social: Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más , pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre. Mis ganas ganan”, fueron las últimas palabras en redes sociales de la joven influencer que peleó hasta el final con su cáncer. Pese a su lucha, el cáncer había avanzado en las últimas semanas.

La enfermedad por la que Elena murió, el sarcoma de Ewing, es un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los mismos. Es una enfermedad compleja y difícil de tratar, y eso dificulta tanto el diagnóstico como la investigación de terapias eficaces. Generalmente, puede aparecer en la infancia y en la primera juventud, y es el segundo sarcoma óseo que puede aparecer en niños y adolescentes, siendo el primero el osteosarcoma.

De todos modos, es realmente una enfermedad extraña e infrecuente, y con los años se ha ido avanzando en tratamientos contra la misma, los cuales combinan quimioterapia, radioterapia y cirugías.

Sus síntomas pueden ser dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, además de fatiga, fiebre y pérdida de peso.

por R.N.