La burla de Camila Homs a Tini Stoessel, tras la denuncia de Rodrigo de Paul

El año apenas empieza, y Camila Homs ya protagonizó uno de sus primeros momentos virales: fue filmada en una fiesta de Año Nuevo en Punta del Este, en donde el público concurrente comenzó un cantito de arenga contra la cantante Tini Stoessel: “O le le, o la la, Tini se la come, Cami se la da”. Al momento, entre risas, Homs sacó su celular y comenzó a filmar a la multitud de coreaba a su favor. Y es que Holms y Stoessel son las rivales de un triángulo conflictivo que parece no terminar y que lo tiene el tercer ángulo al futbolista de la selección, Rodrigo De Paul, quien hace días denunció a Homs por calumnias e injurias.

Días atrás, el escándalo había tenido un nuevo capítulo, luego de que se filtrara un audio del padre de Homs y ex suegro de De Paul, Horacio Homs, donde realiza duras declaraciones contra el futbolista. “Ya me tenés podrido hijo de p... Voy a salir yo a hablar de vos en los medios sobre las fechas, la plata que robabas de mi casa cuando vivía en Puerto Madero y que le robabas a Camila todos los ahorros”, disparó Horacio Homs en el audio.

El polémico audio trascendió luego de que De Paul realizara la demanda contra su ex mujer. Demanda frente a la cual Horacio Homs se mostró despreocupado. “Me tiene sin cuidado lo que diga este pibe, lo que dice este chico del mensaje no es mentira pero lo dije por todo lo que tengo para decir, no fueron amenazas físicas”, se defendió Homs a quien, para sumar condimentos a esta polémica, se le acaba de confirmar mediante una prueba de ADN que tiene una hija extramatrimonial, Chiara, evidentemente hermana de Camila Homs.

Pero lo cierto es que los ánimos entre De Paul y Camila Homs ya venían caldeados desde hace tiempo. A fines de diciembre, la modelo había publicado un sugerente mensaje en su cuenta de Instagram, donde se la veía haciendo la señal de “fuck you”. Si bien el video no estaba dedicado a nadie en especial, muchos supusieron que se trataba de un mensaje encubierto a su ex pareja. Y es que luego de que el futbolista llegara a Argentina después de pasar días en Qatar jugando el Mundial de Fútbol que tuvo como ganadores a la Selección Albiceleste, De Paul fue directamente a encontrarse con Tini Stoessel, y no a ver a los hijos que tiene en común con Homs. Cabe aclarar que el divorcio de ambos no estuvo exento de conflictos y peleas por la cuota alimentaria de los hijos en común.

Pero incluso el triángulo amoroso generó noticias antes de eso, cuando los portales estallaron luego de que se supiera el particular detalle de los botines que De Paul usaría en el Mundial. En los botines se podía leer la inscripción “TTT”; una referencia clara a “La Triple T”; uno de los hits de Tini Stoessel. Lo curioso, es que este gesto romántico es muy similar al que tuvo De Paul con Homs en épocas donde mantenían una feliz relación amorosa: en aquellos días, los botines del futbolista también supieron llevar el nombre de la modelo. Todo el episodio de los botines aconteció, además, mientras había serios rumores de separación entre el futbolista y la cantante de “Fresa”.

Aún no se sabe cuál será el final de esta contienda cada vez más picante. Pero lo cierto es que el 2023 ya comenzó, y parece que Homs decidió ser la primera en mover piezas en el tablero de la polémica.

por R.N.