Dos horas después de que el Senado votara por unanimidad la media sanción de la Ley de Equidad de Género en Medios, Ángela Lerena lograba lo que el proyecto viene a pedir: que haya más representatividad en los medios de comunicación públicos.

Pionera en conquistar espacios dentro del mundo deportivo, se convirtió en la primera mujer comentarista de la Selección en el partido por las eliminatorias frente a Ecuador, en la Televisión Pública. “Lo viví muy bien, muy tranquila, con el apoyo de mis compañeros que en todo momento se preocuparon de que yo estuviera cómoda, Pablo Giralt y Sergio Goycochea. Tuvimos muy buena química entre nosotros, nos divertimos y quedé muy contenta”, señala a NOTICIAS la periodista deportiva.

Su caso es un ejemplo de lo que propone la ley a futuro: que más mujeres ocupen espacios dentro de los medios de comunicación. El objetivo del proyecto es "promover la equidad" en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual.

Si bien la iniciativa alcanza a todos los servicios de comunicación, los estatales estarán obligados a cumplir con la normativa mientras que los de gestión privada solo tendrán que cumplir con el régimen de promoción que deberá crear la autoridad de aplicación. “El objetivo principal de esta ley es erradicar los estereotipos machistas y patriarcales en los medios”, explicó la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer y quien impulsó el proyecto, a la vez que destacó el trabajo del colectivo de Periodistas Argentinas.

En ese sentido, Lerena celebró haber debutado como comentarista en un canal público: “Desde que nosotras entramos a Fútbol Para Todos (FPT), todas las empresas privadas que transmiten fútbol tienen mujeres en el campo de juego. Así que eso fue también un avance que dio un medio público, FPT, y ahora lo hace de nuevo poniendo una mujer como comentarista de la Selección. Así que muy feliz de que los medios públicos sean quienes amplíen el horizonte de derechos para las mujeres”.

Paridad

En su exposición, Durango explicó que según un estudio realizado en ocho empresas de medios de comunicación, de más de 2000 trabajadores, 1393 (69%) eran hombres y 624 (31%) eran mujeres.

Sin embargo, cuando aparecen noticias como las de Lerena, aparecen elogios y críticas. A pesar de que hace 25 años ejerce la profesión, no le dan lo mismo los comentarios que recibe: “No me da igual porque a nadie le gusta la violencia, la violencia simbólica también duele. Sé que cuanto más avanzamos más se resisten aquellos que no quieren que nada cambie. Si está tan enojada la gente que no quiere la inclusión de la mujer, debe ser porque es un paso enorme. Y ahí me quedo más tranquila”, señala.

Ahora, mientras el proyecto de Ley de Equidad de Género en Medios espera el tratamiento en Diputados, Lerena tiene en el horizonte la posibilidad de ser comentarista en los partidos en el mundial del 2022. “Es un sueño demasiado grande para imaginar. Lo tengo guardadito en un lugar del corazón pero todavía no lo pienso mucho porque es demasiado, demasiada emoción. Todavía tiene que clasificar la Selección y tiene clasificar Lerena”, concluye la periodista.