Nicolás Trotta descartó un cierre de escuelas en el corto plazo

“Si se cumplen los protocolos la escuela es un espacio seguro”, arrancó el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta en nota hoy a la mañana. “Creemos que los protocolos nos confirman que es posible sostener el regreso cuidado a la presencialidad”, avaló.

"Vemos con preocupación lo que pasa en los países de la región. En nuestro país todavía no recibimos este impacto, pero todos sabemos que es indefectible que va a golpear a nuestro país", adelantó Trotta en referencia a las discusiones sobre cuando se deberá dar el cierre que esta semana dividieron al gabinete nacional.

“Llegado el momento de suspender la presencialidad el acuerdo es que no se adopte en una provincia en su totalidad, o toda la Argentina, si no en la mínima unidad geográfica posible”, precisó el ministro. La misma regla de cierres quirúrgicos es la que prime en todas las áreas. El gobierno de Alberto Fernández entiende que ya no es posible una cuarentena generalizada.

“La escuela se ha constituido en un espacio donde se detectan casos sospechosos. Pero menos del 1% de los sospechosos pasan a ser casos positivos”, iluminó Trotta ante las denuncias de algunos gremios de que se esconden las cifras. El ministro insiste en que las alertas son estudiadas en su totalidad, pero que los contagios son pocos.

“Frente ante un caso sospechoso o positivo, tienen que cargarlo en una sistema que dialoga con el sistema de salud”, manifestó en diálogo con Wake Up (Delta 90.3), insistiendo en que todo caso es registrado. Y confía en que abril sea clave para la campaña de vacunación en nuestro país, permitiendo sortear la segunda ola con menor impacto.

"Hemos vacunando a un tercio de los docentes y auxiliares de todo el sistema educativo obligatorio. Esto fue posible porque la vacuna de Sinopharm no puede ser utilizada en mayores de años 59 años, que es donde tenemos que poner el foco. Los mayores de 59 son el sector de la población que hay que contener más que cualquier otro. Frente a esta segunda ola de coronavirus, el gran desafío es disminuir la tasa de mortalidad”, cerró el ministro.

por R.N.