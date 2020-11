Pacho O’Donnell: “No le tengo miedo al COVID-19”

A pocas horas de confirmar el resultado positivo de coronavirus, el historiador Pacho O’ Donnell habló con NOTICIAS sobre su estado de salud . Si bien el diagnóstico es reciente, afirmó que no tiene síntomas graves. “Nada más me siento un poco molesto, pero confiado de que le voy a ganar”, dijo el historiador de 79 años.

“Estoy convencido de que voy a lograr superarlo. Le estoy dando pelea”, había escrito en sus redes sociales y no pasó mucho tiempo para que se encendieran las alarmas entre sus más de 45 mil seguidores. Es que no es un secreto que O’Donnell es paciente de riesgo. No solo por su edad sino también porque en 2004 le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca severa que lo obligó a cambiar su estilo de vida e incorporar hábitos saludables. Gracias a esa transformación, hoy le resta importancia al diagnóstico de COVID-19. “Soy una persona mayor, pero creo que mi buen estado físico hace que tenga muchas posibilidades de superarla”, cuenta en comunicación telefónica con el medio.

Acompañado por sus seres queridos, Pacho está siguiendo las indicaciones médicas desde su casa de zona norte porque no fue necesario una asistencia hospitalaria. “Con el amor de mis amigos y mis familiares la estoy llevando muy bien”, resaltó el historiador.

En una entrevista con NOTICIAS, Pacho se había definido como un “indignado de la muerte”, con esa frase como lema de vida se convirtió en ícono del testofit y la nueva vejez. “A la muerte le digo que se vaya a la puta que la parió. Vení, acá te espero, pero lo voy a hacer de la mejor manera posible”, dijo en 2019.

Cabe destacar que, por la pandemia, O’Donnell tenía su agenda cargada de actividades que sumaban clases de historia en distintos puntos del país a través de streaming. Algo que por el momento piensa seguir haciendo con los cuidados indicados. La tecnología no fue ningún desafío para el revisionista, ya que le gusta esta adrenalina de tener que reinventarse constantemente.

Algo que tampoco detuvo el aislamiento fueron sus prácticas de ejercicios. Siempre estuvo activo en el pequeño gimnasio que se armó en su departamento porque dice que teniéndolo ahí hace que ponga menos excusas para “asistir”. En ese apartado de su hogar, lleva adelante una rutina diaria que incluye cinta, pesas y distintos aparatos para trabajar las piernas. Incluso debido a sus rigurosos entrenamientos, sumado a la perseverancia, pudo dejar de usar el bastón que lo había acompañado varios años.

Lo cierto es que toda esta nueva vida saludable que adquirió Pacho, sumado al amor que le transmite su círculo íntimo, hace que mantenga la calma con la enfermedad. “No estoy asustado porque le voy a ganar”, cierra optimista.



por Pamela Vargas