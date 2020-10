Por qué las crisis económicas son cada vez más frecuentes en Argentina

“Desde 18860, la Argentina, cada diez años, tiene una crisis. Luego de la alta financiarización de la economía, profundizada por la desindustrialización como política global -acentuada en nuestro país en 1976 en la última dictadura- esos procesos de diez años pasaron a ser de 7,5. Se achicó esa línea de tiempo que determinaba la crisis en nuestro país”. Con esta frase, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, describió la complejidad para resolver los temas más importantes del país en su informe ante el Senado. El análisis que citó el funcionario corresponde al libro “Las crisis económicas argentinas. De Mitre a Macri” (Ed. Continental), en el que su autor, Julián Zícari, se encargó de investigar por qué la historia siempre se repite aunque cada vez de forma más trágica.

“Desde la organización del Estado nacional hasta el fin del gobierno de Mauricio Macri pasaron 160 años y se vivieron 16 crisis”, cuenta a NOTICIAS Zícari, economista, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet. La idea de que cada cierto período de tiempo la Argentina se destabiliza, está ampliamente extendida en el sentido común. Sin embargo, el autor fue más allá: las sistematizó y trató de encontrar las razones y las consecuencias de cada una de ellas. Una de las conclusiones es una advertencia urgente: “Si se miran los últimos años, vemos que se aceleró la velocidad de cada colapso. Hasta hace un tiempo, las vivíamos cada 10, después cada 7,5 y ahora las empezamos a registrar cada 5”, dice.

El aumento de la pobreza es la variable que demuestra qué significa esto: en la década del ’70, el promedio de pobres era del 5,7%, en los ’80 del 19,6%, en los ’90 del 26,4%, en los 2000 del 36,4% y, aunque hubo algunos años con subas y bajas del índice, el gobierno de Macri asumió con el 26,9% y se fue con el 37,6%. “Esto demuestra que, aunque después de cada crisis haya un momento de cierta normalidad y recuperación -dice el autor-, nunca se logra volver a los números anteriores. Cada vez hay más pobres”.

Razones. La repetición de las debacles parece ser un fenómeno nacional y, según Zícari, “la Argentina es el país con más probabilidades de sufrir crisis económicas en el mundo”. “Obviamente hubo crisis mundiales, por ejemplo en 1930 o en el 2008. Sin embargo, uno ve que en Estados Unidos la economía no se desbanda cada diez o siete años. Si venís a la región, ves que tampoco sucede. En ningún otro lugar se repiten con la frecuencia que tenemos acá”, agrega el autor.

Por eso, cuando debe mencionar un actor detrás de este fenómeno, no duda: “las elites económicas”. Según el investigador, mientras que cada desestabilización empobreció a una inmensa mayoría de los argentinos, hubo un sector que se enriqueció. “Uno puede mirar a lo largo de los años el desarrollo de empresas como Techint, Arcor o, incluso, Clarín, por poner algunos ejemplos. Hay grupos para los cuales las crisis son funcionales a sus intereses. Con cada una, se hacen más ricos”, insiste.

El economista hace hincapié en el “poder real” de este sector y se pregunta: “¿Por qué nunca los escuchamos reclamar más inversión o más investigación científica? A estos sectores no les sirve un país desarrollado”. En su análisis, las elites económicas pueden llegar a tener más influencia que los propios gobiernos: “Cuando hubo proyectos populares, siempre al final de su mandato tuvieron que aguantar los embates de estos sectores”, marca.

Para Zícari, la única forma de torcer el rumbo de la Argentina es lograr frenar este círculo de nunca acabar. A pesar de que sus proyecciones a futuro no son las mejores, dice que no es pesimista: “Hay algo que me da esperanzas. Durante el siglo XX, Argentina era uno de los países más inestables en términos políticos, con golpes de Estado permanente. Hubo un día en el que los argentinos dijimos ‘Nunca más’. Creo que hay que estudiar las razones de las crisis y decidir como sociedad que también en esto queremos un ‘Nunca más’”.